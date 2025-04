DOOM The Dark Ages: ASUS presenta una RTX 5080 in edizione limitata

L'inferno si tinge di oro e verde: la collaborazione tra due giganti del gaming porta una GPU esclusiva nelle mani dei fan di DOOM. ASUS ROG, in partnership con Bethesda e id Software, ha creato un'edizione limitata della potentissima RTX 5080 che celebra contemporaneamente il trentennale delle schede grafiche ASUS e l'imminente lancio di DOOM: The Dark Ages il prossimo 15 maggio. Un matrimonio perfetto tra hardware d'eccellenza e uno dei franchise più iconici della storia videoludica, che sarà disponibile in un pacchetto esclusivo pensato per i veri appassionati della serie e ribatezzato, simpaticamente, BFGPU.

La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition rappresenta un omaggio all'estetica infernale che ha reso celebre la saga, reinterpretando la già imponente architettura della scheda con elementi visivi ispirati al nuovo capitolo in uscita. La combinazione cromatica di verde brillante e oro dona alla scheda un aspetto aggressivo ed elegante al tempo stesso, mentre il backplate personalizzato con l'artwork ufficiale del gioco trasforma questo componente hardware in un vero oggetto da collezione che cattura l'essenza dell'universo DOOM.

Gli appassionati avranno l'opportunità di accaparrarsi questo gioiello tecnologico a partire da domani, 29 aprile, quando alle ore 11:00 italiane si aprirà ufficialmente la finestra di acquisto. La distribuzione avverrà esclusivamente attraverso il Bethesda Gear Store, con un modello di vendita che sottolinea la natura limitata dell'operazione. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora comunicato, le aspettative sono per un posizionamento premium, giustificato dalla rarità dell'edizione e dal ricco pacchetto di accessori inclusi.

Il bundle complessivo rappresenta un vero tesoro per i fan della saga: oltre alla potentissima scheda grafica, gli acquirenti riceveranno una t-shirt esclusiva, un tappetino per mouse tematico e una replica della iconica keycard gialla, elemento di gioco immediatamente riconoscibile da chiunque abbia esplorato i corridoi infernali della serie. L'esperienza immersiva continua anche nel gioco stesso, grazie all'inclusione della skin "ROG DOOM Slayer Legionary", contenuto digitale esclusivo per questa edizione.

Per chi desidera l'esperienza completa, sarà disponibile l'opzione di includere nell'acquisto anche la Premium Edition di DOOM: The Dark Ages, completando così un pacchetto che soddisfa tanto la componente hardware quanto quella software dell'esperienza videoludica.

Dal punto di vista tecnico, la scheda mantiene intatta la potenza bruta della ROG Astral standard, una GPU di fascia alta equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7, progettata per offrire prestazioni superlative in risoluzione 4K e 1440p. Il sistema di raffreddamento avanzato, con camera di vapore brevettata, pad termico a cambiamento di fase e un sistema di quattro ventole Axial-tech, garantisce che la potenza sia gestita con efficienza anche durante le sessioni di gioco più intense.

Le ventole, ridisegnate in una vibrante tonalità verde che richiama l'estetica di DOOM, si combinano con elementi in oro come la staffa di montaggio posteriore e parti del dissipatore, creando un contrasto cromatico distintivo che distingue immediatamente questa edizione dalle altre varianti della RTX 5080. Ogni dettaglio estetico è stato curato per celebrare l'energia visiva dell'universo creato da id Software.

La data di lancio della scheda è strategicamente posizionata in anticipo rispetto all'uscita di DOOM: The Dark Ages, prevista per il 15 maggio, permettendo ai fan più accaniti di preparare il proprio sistema in tempo per l'esperienza definitiva. La RTX 5080 DOOM Edition non rappresenta soltanto un potente strumento per godere al meglio del nuovo capitolo della saga, ma si propone come un autentico oggetto da collezione destinato ad aumentare di valore nel tempo.