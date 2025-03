NVIDIA vende RTX 5090 e 5080 da un Food Truck al GTC

L'impossibilità di acquistare le nuove schede grafiche NVIDIA ai prezzi consigliati ha raggiunto livelli critici negli Stati Uniti, spingendo il colosso tecnologico a trovare soluzioni alternative per distribuire i suoi prodotti di punta. In un'insolita, quanto peculiare, operazione di marketing, l'azienda ha deciso di vendere direttamente le ambite GeForce RTX 5080 e 5090 durante la sua conferenza GPU Technology Conference (GTC), permettendo agli iscritti all'evento di acquistare questi componenti rarissimi direttamente in loco, bypassando così i problemi di disponibilità che affliggono il mercato standard.

Un furgone carico di potenza grafica al GTC Park

La soluzione ideata da NVIDIA per soddisfare la domanda dei suoi prodotti più prestigiosi ha preso forma concreta in un "Food Truck" posizionato strategicamente al GTC Park. Questo veicolo, operativo solo in orari specifici (dalle 7 del mattino a mezzogiorno di giovedì e venerdì), rappresenta l'unico punto vendita dove è possibile acquistare le schede grafiche di ultima generazione ai prezzi ufficiali raccomandati: 999 dollari per la RTX 5080 e 1.999 dollari per la più potente RTX 5090.

I fortunati acquirenti possono completare la transazione al furgone e ritirare il prodotto lo stesso giorno all'ingresso principale della South Hall. Un sistema pensato per garantire la massima trasparenza e ridurre le possibilità di speculazione sui prezzi, fenomeno ormai dilagante nel mercato delle componenti hardware di fascia alta.

Limitazioni e flash sale per gestire l'offerta

Nonostante l'iniziativa, l'accesso a questi componenti rari rimane fortemente limitato. L'azienda ha stabilito regole precise: solo i possessori di pass per la conferenza (dal costo non indifferente di 1.145 dollari per un giorno o 2.295 dollari per cinque giorni) o di pass per l'area espositiva possono accedere all'offerta, con un limite tassativo di una scheda grafica per persona.

Il contingente totale è fissato a 2.000 unità complessive, equamente divise tra i due modelli. Ma la particolarità più interessante risiede nella modalità di vendita adottata, che ricorda le "flash sale" tipiche dell'e-commerce: disponibilità annunciate improvvisamente e limitate nel tempo, come testimoniano i messaggi promozionali che informano della disponibilità di "90 unità di GeForce RTX 5090 per i prossimi 30 minuti".

Il dilemma produttivo di Nvidia

Questa situazione di scarsità riflette un equilibrio delicato nella strategia aziendale di Nvidia, sempre più orientata verso il segmento datacenter. La priorità data alla produzione di GPU per l'intelligenza artificiale, come i costosissimi acceleratori B100/B200 venduti a circa 50.000 dollari ciascuno, ha inevitabilmente ridotto la disponibilità di schede grafiche per il mercato consumer e professionale.

Una scelta comprensibile dal punto di vista economico, ma che presenta risvolti problematici: da un lato vengono penalizzati gli appassionati, che storicamente generano un passaparola positivo intorno al marchio, dall'altro si limita l'accesso all'hardware avanzato per gli sviluppatori software, figure cruciali per la creazione di applicazioni innovative che guideranno la domanda futura dei prodotti Nvidia.

Sviluppatori tra sistemi professionali e soluzioni consumer

Le software house con maggiori disponibilità economiche possono rivolgersi a soluzioni professionali come la workstation DGX con GPU GB300 Blackwell Ultra o il più compatto sistema DGX Spark basato su GB10. Tuttavia, la maggioranza degli sviluppatori continua a fare affidamento su hardware più accessibile, come le schede GeForce RTX serie 50 per desktop.

La messa a disposizione di 2.000 unità durante il GTC rappresenta quindi un tentativo di fornire strumenti adeguati agli sviluppatori presenti alla conferenza, ma resta una goccia nel mare rispetto alla domanda globale. Questa iniziativa, seppur lodevole, evidenzia la necessità di trovare un equilibrio sostenibile tra le diverse linee di prodotto di Nvidia, capace di soddisfare sia il lucrativo mercato dell'intelligenza artificiale che il fondamentale ecosistema di sviluppatori e appassionati.