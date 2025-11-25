Il NARWAL Freo Z10 Ultra è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo robot aspirapolvere di ultima generazione combina aspirazione potente da 18.000 Pa e un innovativo sistema di pulizia con mocio estensibile che raggiunge anche gli angoli più difficili. Grazie allo sconto del 27%, potete portarlo a casa a 549€ invece di 749€, risparmiando ben 200€ su un dispositivo dotato di intelligenza artificiale, separazione automatica umido/secco e base all-in-one autosvuotante.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

NARWAL Freo Z10 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NARWAL Freo Z10 Ultra rappresenta la scelta ideale per chi desidera una casa impeccabile senza sforzo, specialmente se avete animali domestici o una famiglia numerosa. Con la sua potenza di aspirazione da 18.000Pa e il rivoluzionario sistema anti-aggrovigliamento, questo robot vi libererà dalla fastidiosa corvée di rimuovere peli e capelli dalle spazzole. Se la vostra abitazione presenta zone difficili da raggiungere – angoli stretti, spazi sotto i mobili o bordi lungo le pareti – il mocio triangolare con estensione dinamica EdgeSwing risolverà definitivamente il problema, garantendo una pulizia profonda anche nei punti più ostici che normalmente richiederebbero intervento manuale.

Questo dispositivo si rivela perfetto per chi cerca massima autonomia e intelligenza nella pulizia quotidiana. La separazione automatica tra umido e secco, gestita dai doppi chip AI, significa che non dovrete più preoccuparvi di programmare modalità diverse: il robot riconoscerà macchie liquide e residui secchi adattandosi istantaneamente. La base all-in-one con svuotamento automatico e sacchetto da 2,5L vi garantirà fino a 120 giorni di autonomia, mentre il lavaggio dei panni con acqua fino a 75°C eliminerà batteri e cattivi odori. Se apprezzate la tecnologia smart e il controllo vocale, o se possedete animali domestici e necessitate di monitoraggio video in tempo reale, questo NARWAL vi offrirà un'esperienza di pulizia davvero intelligente e personalizzabile.

A 549€ invece di 749€ con il 27% di sconto, vi consigliamo questo robot per la sua pulizia completa e autonoma che combina potenza, intelligenza e manutenzione ridotta. Perfetto per chi ha animali domestici e cerca una soluzione affidabile che gestisce ogni tipo di sporco senza intervento manuale frequente.

