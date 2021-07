Noctua, i colori classici del marchio arrivano anche sulle tastiere

Se siete tra quelli che apprezzano la combinazione di colori classica associata alle ventole prodotte da Noctua, vale a dire beige e marroncino, sarete lieti di sapere che finalmente potrete portarla al di fuori del case. Infatti, Mito, un noto designer di tastiere che già può contrare su diverse collaborazioni con marchi importanti, ha annunciato di aver ottenuto la licenza ufficiale da Noctua per la realizzazione di un set di tasti che offriranno la colorazione resa famosa dal produttore di ventole e dissipatori ad aria austriaco.

Credit: Mito

Al momento, Mito sta sondando il terreno chiedendo le opinioni direttamente ai fan tramite un sondaggio (a cui potete partecipare al seguente indirizzo). Come potete vedere dalle immagini, le tastiere sono previste in due modelli, Classic Edition e Chromax Edition, ma al momento si tratta solo di render, i quali potranno essere modificati in base alle indicazioni degli utenti. Le opinioni delle persone saranno anche prese in considerazione per capire il budget disponibile di coloro che partecipano alla raccolta dati e l’eventuale interesse verso gadget che a marchio Noctua (come felpe con cappuccio, cavi a spirale e altro ancora).

Credit: Mito

Ovviamente, attualmente il progetto è solo nelle sue fasi iniziali e dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di mettere le mani sul prodotto finale.

Ricordiamo che, recentemente, Noctua ha lanciato il suo primo dissipatore passivo NH-P1, che, grazie alle sue sei heatpipe e alle alette spesse e larghe, consente di avere un funzionamento completamente senza ventole in presenza di una buona convezione naturale. Noctua NH-P1 ha le dimensioni di 158mm in altezza, 154mm in larghezza e 152mm in profondità e un peso di 1.180Kg.