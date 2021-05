Noctua, nuove informazioni sul tanto atteso dissipatore fanless

Noctua è principalmente nota per i suoi dissipatori ad aria altamente efficienti che offrono prestazioni eccellenti ed un bassa rumorosità. Tuttavia, alcune persone desiderano che il proprio PC non produca proprio alcun rumore e preferiscono soluzioni e case privi di ventole.

Noctua ha mostrato per la prima volta il prototipo del suo dispositivo di raffreddamento fanless per CPU al Computex del 2019. Il dissipatore a torre era dotato di tantissime alette in alluminio, sei heat pipe e pesava circa 1,5Kg. È stato progettato per raffreddare una CPU con un TDP fino a 120W in un case completamente privo di ventole, o un processore con un TDP fino a 180 W in un case dotato di ventole silenziose. Il prodotto è stato realizzato principalmente per le piattaforme AM4 di AMD e LGA115x di Intel, sebbene sia ragionevole aspettarsi che sarà compatibile con LGA1200 e probabilmente anche con LGA1700.

Noctua è tradizionalmente una compagnia molto seria quando si parla di ricerca e sviluppo, per questo motivo ha impiegato un po’ di tempo per finalizzare le specifiche e, stando all’ultima roadmap, il prodotto dovrebbe debuttare sul mercato nel secondo trimestre di quest’anno. Quando è stato chiesto di essere leggermente più preciso, un rappresentante dell’azienda ha affermato su Twitter (come indicato da TechPowerUp) che l’unità “arriverà molto presto”.

Recentemente Noctua ha parlato delle sfide che ha dovuto affrontare nella progettazione del suo dissipatore per CPU fanless. Dato il funzionamento dei moderni processori desktop e il loro comportamento irregolare, i sistemi di raffreddamento devono rimuovere sempre quantità di calore relativamente elevate. Pertanto, una soluzione di raffreddamento passivo non è solo costituita da un grande dissipatore di calore con tantissime alette e senza una ventola, ma si tratta di un dispositivo completamente diverso dal punto di vista ingegneristico.

Jakob Dellinger, in un’intervista a RelaxedTech, ha dichiarato:

La sfida principale da affrontare affinché un dissipatore passivo sia veramente efficace è definire parametri di progettazione come il passo ed uno spessore delle alette abbastanza diversi rispetto ad un’unità più tradizionale. È necessario un certo passo per ottenere una resistenza al flusso sufficientemente bassa per una convezione naturale adeguata e un determinato spessore delle alette per avere la massa necessaria per assorbire abbastanza energia termica. Ciò significa che sono necessari macchinari di produzione diversi, ad esempio presse per la stampa molto più resistenti, ecc. Organizzare il tutto in maniera ragionevolmente efficiente in termini di costi è stata una vera sfida. […] Abbiamo trovato questa possibilità entusiasmante e speriamo che molti clienti condividano questa sensazione. C’è una certa bellezza e semplicità nel far funzionare il proprio sistema in maniera completamente fanless piuttosto che limitarsi a far girare le ventole lentamente: non è presente un vero punto di rottura, meno accumulo di polvere e, naturalmente, la beatitudine del completo silenzio.

Noctua deve ancora rivelare il prezzo del suo dissipatore passivo, ma almeno ora sappiamo che il prodotto arriverà sul mercato a breve.