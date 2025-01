Noctua presenta HOME: le ventole per migliorare il riscaldamento domestico

Un annuncio decisamente inaspettato quello fatto da Noctua, l'azienda austriaca nota per le sue ventole di raffreddamento per PC, nella giornata di ieri, visto che ha presentato un sistema innovativo di ventilazione attiva per migliorare l'efficienza del riscaldamento domestico. Sì, questa volta l'obiettivo non è raffreddare, ma ottimizzare la distribuzione del calore all'interno delle abitazioni.

Il nuovo sistema proposto da Noctua prevede l'utilizzo delle stesse ventole già celebri nel settore informatico, come i modelli NF-A12x25 o NF-P12 redux, ma con un'applicazione completamente diversa. L'idea è quella di posizionare le ventole sopra o sotto i radiatori, sia tradizionali che alimentati da pompe di calore, per accelerare lo scambio termico e migliorare la diffusione del calore nelle stanze.

Questo sistema è particolarmente utile per chi utilizza una pompa di calore, la quale opera con temperature dell'acqua più basse (30-50°C rispetto ai 70-80°C delle caldaie a gas). Senza un supporto attivo, infatti, il riscaldamento avviene più lentamente, rendendo le ventole un valido alleato per ottimizzare il processo e ridurre i punti freddi negli ambienti domestici.

I costi per implementare il sistema di ventilazione variano: da 50 a 105 euro per le sole ventole, fino a 140-200 euro per kit completi con alimentatori, controller e accessori. Noctua stima che questo investimento possa ridurre i consumi energetici del riscaldamento tra il 5% e il 10%, traducendosi in un risparmio annuale massimo di circa 100 euro su una bolletta di 1.000 euro. Tuttavia, il recupero dell'investimento potrebbe richiedere diversi anni, specialmente in abitazioni con molti radiatori.

Oltre al risparmio energetico, il sistema offre il vantaggio di eliminare i punti freddi e prevenire la formazione di condensa e muffe, migliorando il comfort abitativo. Ora resta da vedere se Noctua realizzerà davvero una versione bianca delle sue ventole, che meglio si adatterebbe ai termosifoni, visto che al momento l'azienda sostiene che sia ancora in fase di sviluppo.

La proposta di Noctua rappresenta una soluzione innovativa per chi cerca di ottimizzare il proprio sistema di riscaldamento, soprattutto se utilizza pompe di calore. Nonostante il costo iniziale e il lungo periodo di ammortamento, la qualità e l’affidabilità delle ventole Noctua potrebbero renderle un investimento valido nel tempo, garantendo un ambiente più confortevole ed efficiente.