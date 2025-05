Noctua collabora con Asetek per una linea di prodotti a liquido AIO

Le nuovissime soluzioni di raffreddamento presentate da Noctua, l'azienda austriaca da sempre sinonimo di eccellenza nel campo dei dissipatori, durante il COMPUTEX, si è dimostrata all'altezza delle aspettative degli enthusiast.

L'azeinda, difatti, ha finalmente svelato la sua prima linea di sistemi a liquido AIO, realizzati in collaborazione con Asetek. Parallelamente, Noctua ha mostrato significativi progressi nel suo progetto Thermosiphon, un sistema di raffreddamento passivo che promette prestazioni da AIO senza parti in movimento. Ma le novità non si fermano qui: l'azienda sta espandendo la propria visione ben oltre il tradizionale settore dei dissipatori, creando un vero ecosistema che abbraccia case, alimentatori e persino periferiche da gaming.

Il debutto di Noctua nel segmento dei sistemi di raffreddamento a liquido rappresenta un'evoluzione naturale per un brand che ha fatto della silenziosità il proprio marchio di fabbrica. Gli ingegneri dell'azienda hanno riprogettato la piattaforma Asetek G8 V2 con un approccio radicale, implementando un sofisticato sistema di assorbimento del rumore della pompa che utilizza tre strati di insonorizzazione e un effetto smorzatore di massa. Il risultato è un funzionamento significativamente più silenzioso rispetto alle soluzioni tradizionali, mantenendo performance termiche ai vertici della categoria.

Il progetto Thermosiphon rappresenta forse la sfida più ambiziosa per Noctua. Sviluppato in partnership esclusiva con Calyos, specialista in soluzioni di raffreddamento bifase per settori come aviazione ed energie rinnovabili, questo sistema promette di offrire i livelli di prestazione di un raffreddamento a liquido tradizionale senza utilizzare alcuna parte in movimento. Il principio è affascinante: nessuna pompa, nessuna vibrazione, nessun rumore, solo affidabilità assoluta. I tubi flessibili ne facilitano l'installazione, mentre il formato da 360mm è pensato per il montaggio in posizione di scarico superiore.

Se i sistemi AIO arriveranno sul mercato nel primo trimestre 2026 con un prezzo premium di circa 300 dollari (sono ancora da scoprire i prezzi in euro), il Thermosiphon resta ancora un progetto di sviluppo a lungo termine, per il quale Noctua non ha fornito tempistiche o stime di prezzo. L'azienda sta ancora sperimentando con diverse piastre di raffreddamento per ottimizzare le prestazioni in applicazioni retail.

Parallelamente, Noctua ha presentato una nuova generazione di dissipatori per CPU workstation, progettati specificamente per le future AMD Threadripper e Intel Xeon. Con un'architettura del dissipatore completamente rivista, questi cooler offrono un flusso d'aria dall'anteriore al posteriore, ideale per le moderne schede madri workstation con layout orizzontale del socket. Il design a doppia torre con 7 heatpipes garantisce una capacità di dissipazione superiore, mentre le ventole NF-A14x25r G2 e NF-A12x25 G2 assicurano un'efficienza prestazioni/rumore senza precedenti.

Le ventole rappresentano da sempre il cuore pulsante dell'offerta Noctua, e le nuove NF-A14x25(r) G2 chromax.black e NF-A12x25 G2 non fanno eccezione. Le prime sono versioni completamente nere delle pluripremiate ventole da 140mm, disponibili con telaio quadrato o rotondo. Le seconde, evoluzione delle già eccellenti NF-A12x25, adottano lo stesso approccio aerodinamico e set di caratteristiche delle sorelle maggiori da 140mm. Entrambe le serie utilizzano la girante Progressive-Bend realizzata in polimero a cristalli liquidi Sterrox, che spinge l'aria verso le aree della pala a maggiore efficienza.

La vera sorpresa della presentazione Noctua è stata l'espansione oltre il tradizionale mercato del raffreddamento. In collaborazione con Antec, l'azienda ha svelato il case Flux Pro Noctua Edition, caratterizzato da una resistenza al flusso d'aria molto bassa e preinstallato con ventole NF-A14x25 G2 e NF-A12x25 G2. Il risultato è un livello di rumore sostanzialmente inferiore a parità di prestazioni di raffreddamento rispetto alla configurazione standard.

Ma Noctua non si è fermata qui. In partnership con Pulsar, ha sviluppato il mouse da gaming Feinman Noctua Edition, dotato di una ventola NF-A4x10 5V PWM integrata che fornisce un flusso d'aria silenzioso verso il palmo della mano per ridurre al minimo la sudorazione. Un'applicazione sorprendente e innovativa della tecnologia di raffreddamento in un ambito raramente esplorato.

Completano l'ecosistema gli alimentatori Seasonic PRIME PX HPD Noctua Edition, disponibili nelle versioni da 850W, 1000W e 1200W. Questi alimentatori ultra-silenziosi, conformi agli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, sono dotati di ventola NF-A12x25 G2 e griglia appositamente progettata per ottimizzare il flusso d'aria. La modalità semi-passiva consente alla ventola di rimanere ferma con carichi normali e temperature ambiente moderate, garantendo un funzionamento praticamente privo di rumore.

Con questo approccio a 360 gradi, Noctua sta ridefinendo il concetto stesso di ecosistema per PC di fascia alta, offrendo agli appassionati la possibilità di costruire sistemi completamente ottimizzati per il silenzio e le prestazioni, dal raffreddamento della CPU fino alle periferiche. Una strategia che potrebbe rivoluzionare il mercato e stabilire nuovi standard di riferimento per l'intero settore.