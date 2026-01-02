Avatar di Ospite CPU Lord #570 0
Mmmm ... quindi, senza nessun dettaglio, noi dovremmo credere alla favoletta del potente genio di turno che in modo ASSOLUTAMENTE efficiente si è creato una azienda basata su pseudoAI Agent? Volete che chiami mio nipote, così gli raccontate anche la storia di Cappuccetto Rosso ? Mah .....
Avatar di Ospite Port Bow #664 0
Nei prossimi anni serviranno milioni di persone pronte per arruolarsi e morire. E ci sarà la fila, perchè il lavoro normale sarà ormai gestito dall' IA, quindi per mangiare le persone saranno più che disposte ad entrare nelle forze armate. E' già stato tutto pianificato. Entro il 2035 ci sarà uno scontro diretto fra i 2 blocchi, asiatico (RUSSIA/CINA) ed occidentale (NATO/USA), con tutti i loro rispettivi satelliti. Potete salvarvi questo commento e stamparlo pure, poi fra 10 anni vediamo se non ho avuto ragione.
