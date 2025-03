Non avrai mai più problemi di surriscaldamento con questa bestia del raffreddamento liquido, ora in SCONTO!

Continua la Festa delle Offerte di Primavera Amazon e tra le promozioni più interessanti dedicate agli appassionati di PC gaming spicca quella sul Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB, disponibile ora su Amazon a soli 174,90€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 195,50€. Se volete scoprire le migliori occasioni di questo evento, vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.

Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB è un dissipatore a liquido all-in-one da 360mm che rappresenta una soluzione eccellente per chi desidera prestazioni di raffreddamento elevate e bassa rumorosità. Grazie all'ecosistema iCUE LINK, l'installazione diventa più semplice e ordinata: tutti i componenti si collegano in serie tramite un'unica porta al controller incluso, semplificando la gestione dei cavi e migliorando l'estetica del case.

Il cuore di questo dissipatore è il motore FlowDrive, una pompa trifase ad alta efficienza abbinata a una piastra di raffreddamento lavorata con precisione per garantire il massimo contatto con la CPU. Questo si traduce in temperature più basse anche sotto carichi intensi, offrendo stabilità e prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco o di rendering più esigenti.

Le tre ventole RX120 RGB premontate sono progettate specificamente per i radiatori e integrano la tecnologia CORSAIR AirGuide, offrendo un flusso d'aria mirato con pressione statica elevata e livelli di rumore ridotti. Inoltre, il sistema supporta il controllo PWM e la modalità Zero RPM, che permette di arrestare completamente le ventole a basse temperature, garantendo un funzionamento assolutamente silenzioso.

Compatibile con i socket Intel LGA 1851/1700 e AMD AM5/AM4, Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB in versione bianca è la scelta perfetta per chi vuole unire design elegante, potenza di raffreddamento e connettività intelligente. A soli 174,90€, questa offerta rappresenta un'occasione da non perdere per migliorare il vostro sistema.

