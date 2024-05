Non è vero che Intel sta dando la colpa ai produttori di Mother board per l’instabilità della CPU

Recentemente, è scoppiata una polemica online riguardo a una dichiarazione di Intel sui problemi di instabilità delle sue CPU di fascia alta. Inizialmente sembrava che Intel stesse scaricando la responsabilità su produttori di schede madri, ma le cose non stanno esattamente così.

In risposta alle critiche, Intel ha precisato di non voler incolpare i propri partner e di essere al lavoro insieme a loro per risolvere i problemi di instabilità. Attualmente, alcune regolazioni del BIOS sembrano poter risolvere questi problemi, ma l'indagine con i partner produttori di schede madri è ancora in corso.

Tutta questa questione è emersa quando Igor's Lab ha reperito un messaggio destinato ai produttori di schede madri da parte di Intel.

Le impostazioni del BIOS consigliate da Intel includono varie opzioni, tra cui protezione dalle frequenze elevate, boost termico e ottimizzazioni della tensione. Anche se questi problemi sono presenti da mesi, solo recentemente le tensioni sono aumentate e si sono sollevate molte accuse reciproche fra i vari produttori.

I produttori di schede madri sostengono che regolare le impostazioni predefinite è una pratica comune per trovare un equilibrio tra stabilità e prestazioni massime. Tuttavia, è importante capire cosa definisce Intel come impostazioni "predefinite" per i suoi processori.

La questione della stabilità delle CPU Intel rimane irrisolta e, nonostante siano disponibili correzioni rapide, l'azienda si impegna a fornire una dichiarazione pubblica entro maggio.

In sintesi, mentre i problemi di instabilità continuano, Intel e i suoi partner devono collaborare per definire chiaramente cosa significa "predefinito" e trovare una soluzione che garantisca prestazioni affidabili ai consumatori.