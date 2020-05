Non vedete l’ora di The Last of Us 2? Ingannate l’attesa con questo HDD Seagate

Seagate ha annunciato l’arrivo di un HDD della serie Game Drive in edizione limitata con licenza ufficiale per The Last of Us Part II, un’esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L’ultima aggiunta di Seagate alla sua popolare linea di Hard Disk meccanici per giocatori vanta una capacità di 2TB e celebra l’uscita di The Last of Us Part II con un design unico, inciso al laser. All’uscita i giocatori potranno scaricare The Last of Us 2, archiviare il titolo completo su questa unità e iniziare subito a giocare.

Questa soluzione è ottimizzata per le console PS4 e PS4 Pro e offre una semplice installazione, inoltre è abbastanza piccolo e leggero da poter esser tenuto in tasca, e non necessita di un adattatore di alimentazione separato.

L’edizione limitata dell’HDD Seagate in questione a tema The Last of Us Part II con licenza ufficiale sarà disponibile per un prezzo al dettaglio consigliato di 90 dollari e in quantità limitata, quindi non fatevela scappare.

The Last of Us 2 è il sequel del primo capitolo, realizzato dalla software house Naughty Dog; sarà un videogame a tema survival horror e probabilmente proseguirà le vicende dei protagonisti del primo capitolo, Joel ed Ellie. La sua uscita era prevista per febbraio, ma a seguito della pandemia da coronavirus, il debutto è stato posticipato prima ad aprile e successivamente per il 19 giugno.

Si vocifera che questa IP (proprietà intellettuale) peserà ben 100GB e che la versione fisica andrà installata tramite due dischi Blu-Ray. Di seguito, vi riportiamo l’ultimo trailer dell’atteso capitolo: