ExpressVPN – Recensione

Il mercato delle VPN è molto affollato, questo è un dato di fatto. Orientarsi in un settore tanto vasto può essere molto complesso ma, per nostra e vostra fortuna, c’è chi sa emergere dalla massa con proposte e performance decisamente oltre la media come, ben presto lo scoprirete, ExpressVPN, un provider che opera dalle Isole Vergini e che si è distinto, già lo scorso anno, per il numero e la qualità delle funzioni proposte ai suoi utenti.

3.000 server in 160 città di 94 nazioni, compatibilità con praticamente ogni piattaforma nota e 5 connessioni simultanee (originariamente erano solo 3, poi aumentate a 5 dagli inizi dello scorso anno) sono solo alcune delle caratteristiche di questo servizio che, credeteci, hanno resto questo uno dei migliori servizi VPN del pianeta, capace di offrire una copertura straordinaria in ogni continente.

Piani e prezzi

ExpressVPN dispone di soli tre piani tariffari, ovvero: l’abbonamento mensile da 12,95$, quello da 15 mesi (attualmente scontato a soli 6,67$ al mese) e quello da sei mesi a 9,99$. Il costo, dunque, si attesta decisamente sopra la media, specie se si considera che anche la concorrenza di alto livello (come ad esempio NordVPN) si attesta su prezzi decisamente più bassi. Tuttavia, considerate le funzioni offerte, diremmo che il gioco vale sicuramente la candela.

In primis diremmo che la differenza è data dall’assistenza, la qual cosa evidenzia come quella di ExpressVPN sia un’esperienza decisamente “premium” nel panorama delle VPN. Attiva via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è caratterizzata dall’essere un servizio gestito da personale competente e tecnicamente preparato, capace di rispondere come un vero e proprio supporto tecnico a qualunque problematica ci si presenti, sia essa un problema relativo alle impostazioni o altro. Il feedback è eccezionale ed è il biglietto da visita perfetto per chiunque sia alla ricerca di una VPN affidabile e seria.

Il sito tramite cui abbonarsi è in un italiano impeccabile e preciso, con prezzi chiari e senza trucchi dettati dal marketing (cosa diffusissima, purtroppo, nel settore delle VPN). Il servizio supporta inoltre tutti i metodi di pagamento più diffusi sicché, oltre che con la carta di credito, si può pagare anche con PayPal, Bitcoin, AliPay, Yandex Money e WebMoney. Infine, è giusto considerare anche la possibilità di poter provare il servizio gratuitamente per 7 giorni, nonché di poter usufruire del servizio di rimborso entro i 30 giorni dall’attivazione la qual cosa, se ci pensate, vi offre sostanzialmente quasi un mese di prova gratuita a costo zero. Nel compilare questa recensione, abbiamo scelto proprio questa seconda modalità, desiderosi di testare anche il servizio di “reso” dell’azienda, ed anche qui il feedback di ExpressVPN è stato sorprendente.

Non servono telefonate, moduli da compilare e giustificazioni sui motivi che vi spingono a richiedere quanto pagato, né siamo stati “gabbati” da clausole in piccolo che potessero impedire il rimborso. Abbiamo semplicemente richiesto il rimborso tramite il servizio di supporto del provider e siamo stati rimborsati dopo poche ore. Zero problemi e affidabilità da manuale.

Privacy

Se si parla di VPN è logico preoccuparsi per la sicurezza e la privacy e, a ben pensarci, le garanzie offerte dal settore sono sempre molto vaghe. Questo non significa che tutte le VPN siano inaffidabili, ma semplicemente che occorre selezionare con le dovute precauzioni il servizio da utilizzare, avendo cura di verificare che siano specificati i metodi utilizzati dal provider per proteggere la nostra navigazione e i nostri dati.

Se per molti, dunque, si tratta di promesse molto vaghe, è stato un piacere constatare invece l’onestà profusa da ExpressVPN che, oltre a limitarsi ad affermare di avere ottimi metodi di sicurezza, si prodiga anche di elencare le caratteristiche che rendono impenetrabile il servizio. Per quanto riguarda la crittazione, per esempio, l’azienda utilizza il certificato 4096-bit SHA-512 RSA con AES-256-CBC per crittare il canale di controllo e HMAC (Hash Message Authentication Code) impedendo così l’alterazione dei dati in tempo reale, la qual cosa è stata confermata anche da una attenta analisi dei nostri tecnici sui file di configurazione.

Come se non bastasse, ExpressVPN assegna ad ogni collegamento una chiave segreta, modificata in automatico ogni 60 minuti, così da aggiungere un ulteriore livello di protezione ad ogni sessione di navigazione sicché, se per ipotesi il sistema dovesse essere decrittato, chi compie l’attacco avrebbe un margine di azione molto limitato, sia nello spazio che nel tempo. In poche parole: difficile che sul campo possiate trovare un sistema di sicurezza più efficace.

Infine, segnaliamo anche un ottimo supporto del DNS, con un servizio che, oltre ad impedire DNS leak, fornisce anche un DNS criptato a 256-bit su serve privati. Questo significa che, a differenza della concorrenza che, fin troppo spesso, si limita a ridirigere il DNS verso OpenDNS (o simili), con tutti i rischi del caso (tra cui l’uso di DNS non criptati), ExpressVPN ci garantisce stabilità e sicurezza, nonché l’annientamento di tutti quei problemi che generalmente affliggono il rapporto tra VPN e DNS, come richieste filtrate o bloccate.

Prestazioni

Dal punto di vista meramente prestazionale, ExpressVPN si comporta molto, ma molto bene. Nel corso dei nostri test abbiamo sperimentato la conversione a diversi server, cercando possibili crash o problemi relativi alla latenza (di per sé ininfluenti sulle prestazioni ma comunque da tenere d’occhi per capire lo “stato di salute” dei server) e non abbiamo riscontrato problemi. La nostra connessione non è mai venuta meno e non ci sono stati crash. I tempi di latenza sono risultati nella media e l’esperienza è stata sempre reattiva e molto veloce, con un’esperienza d’uso complessiva decisamente positiva. Certo, si è segnalato qualche leggero calo utilizzando i server più distanti ma, in linea di massima, non abbiamo riscontrato dei veri e propri difetti.

Abbiamo effettuato test sulla velocità utilizzando il portale fast.com, utilizzando sempre una connessione a banda larga in fibra da 75Mbps (Windows 10) e raramente siamo mai scesi sotto i 60-65Mbps, con risultati mai inferiori ai 40 Mbps. Test simili condotti con altre VPN, di cui vi parleremo presto, non ci hanno offerto le stesse performance il che, ovviamente, attesta la qualità premium dell’esperienza di ExpressVPN.

La connessione con paesi molto distanti ma tecnologicamente sviluppati, come Cina e Giappone, ci hanno offerto connessioni sulla media dei 60Mbps, mentre per molti altri paesi del continente africano e asiatico la media è stata comunque di 40 Mbps. Pochissimi paesi sono scesi sotto questa media, con picchi in negativo per alcune nazioni come Malesia, Pakistan, India e Vietnam (tutti tra i 25 e i 5Mbps) ma si tratta di risultati di poco conto che non possono influire sulle performance generali di ExpressVPN.

Netflix

Ovviamente, molti di voi potrebbero essere interessati alle VPN grazie alla possibilità che offrono di accedere a siti bloccati nella vostra area geografica. Benché per i comuni siti internet basti effettivamente connettersi ad un server regionale VPN per superare il problema, se si parla di servizi come Netflix, la questione è certamente più complessa. Questo perché, col tempo e con l’esperienza, molti servizi – specie di streaming video e musicale – hanno “mangiato la foglia” e aggiornano continuamente i loro sistemi per fronteggiare gli accessi tramite server VPN.

Nello spirito di chiarezza e onestà che garantisce il servizio, ExpressVPN chiarisce da subito tutti i portali che possono essere sbloccati senza problemi dal suo servizio di connessione. Tra questi non mancano ovviamente Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia e YouTube. È bastato qualche semplicissimo test per verificare che tali dichiarazioni fossero vere e i risultati non ci hanno deluso: collegarsi a Netflix USA e ad altri siti bloccati come YouTube USA non è stato un problema.

Il client di Windows e le App

Non è raro che il corretto funzionamento o anche solo l’impostare correttamente una VPN sia una procedura che può nascondere insidie. Negli anni il mercato si è molto variegato, ed esistono oggi delle VPN pensate appositamente per chi non ha grosse pretese, specie dal punto di vista delle impostazioni possibili, il tutto proprio per cercare di semplificare le varie procedure di connessione. Ebbene, benché ExpressVPN sia a tutti gli effetti una VPN premium, dobbiamo ammettere che far funzionare correttamente il servizio è quanto mai semplice e intuitivo.

Una volta collegati al vostro account, è il portale stesso a segnalare quale app o software dovrete utilizzare per la connessione visualizzando il pulsante Download e consentendo così di scaricare immediatamente il client. Ben inteso che potrete comunque scaricare liberamente i software per qualunque delle piattaforme supportate, Linux compreso. Per ogni dispositivo ci sono le istruzioni specifiche e non servirà nemmeno inserire ogni volta user id e password, basta copiare il numero unico di attivazione e sarà l’app a impostare tutto in default.

Per quanto riguarda il client Windows, segnaliamo un’interfaccia davvero molto semplice da utilizzare, con un grosso pulsante On/Off che permette di attivare il servizio quando serve. Il server attivo è sempre chiaramente segnalato, e le funzioni di cambio del server sono intuitive e semplici da raggiungere. Il sistema sceglie di default il server migliore in base alla regione in cui ci troviamo ma, ovviamente, è possibile indicare una nazione e scegliere in automatico quello più veloce, oppure sceglierne uno manualmente.

L’ultima versione del client permette anche di visualizzare le ultime connessioni effettuate. Laddove molti servizi richiedono di chiudere la connessione per cambiare server, ExpressVPN permette il cambio server in modo rapido e senza dover chiudere alcunché. Il servizio, inoltre, include una funzione Speed Test che offre molte informazioni sulla velocità di connessione. Cosa molto comoda visto che, se proprio dobbiamo cercare difetti nell’interfaccia, il sistema non dispone di un prospetto che indichi la velocità di connessione dei vari server (cosa che, nella scelta manuale, renderebbe il tutto più semplice e veloce).

Inoltre, è possibile scegliere tra quattro protocolli: OpenVPN/UDP, OpenVPN TCP, L2TP – IPSec e PPTP. Questi possono essere selezionati liberamente, ma qualora si selezionino le impostazioni “standard” del servizio, sarà ExpressVPN a scegliere il protocollo. Come, però, non è dato saperlo. Non ci sono infatti informazioni in merito al metodo di scelta del protocollo in uso. Infine, nel caso in cui la connessione VPN si interrompa, entra in azione il Kill Switch che blocca tutti i dati minimizzando così la possibilità di interferenze. Anche in questo caso si tratta di un’ottima funzione atta a garantire la privacy dell’utente e che, per altro, non può essere disattivata dallo user.

Molto bene anche con le varie App, sebbene quella iOS richieda alcuni passaggi in più rispetto a quella Android, la cui installazione è invece rapida e molto semplice. L’uso è immediato in ambo i casi e le App funzionano senza alcun problema di sorta, garantendo le medesime performance testate in ambito PC. Anche qui, ad esempio, è possibile per entrambe le App cambiare server senza dover chiudere l’applicazione, così come è possibile tenere traccia delle ultime connessioni effettuate. Entrambe le App inoltre permettono di provare il servizio gratuitamente per 7 giorni e, benché forse siano un po’ povere di impostazioni rispetto alle App di alcuni concorrenti, dal punto di vista di funzionalità e performance ci hanno comunque lasciato molto soddisfatti.

Come molte delle moderne VPN, oltre ai client sono inoltre disponibili estensioni browser per Chrome e Firefox. Doveroso segnalare che non si tratta di semplici proxy, ma di vere e proprie interfacce per i client Windows, Mac o Linux, che ovviamene non funzionano se i client non vengono installati. Un piccolo sacrificio, considerati i vantaggi dati dal poter gestire i server e di controllare il client direttamente dal browser. Entrambe le estensioni funzionano molto bene ma, tra le due, quella per Chrome presenta alcune funzioni esclusive davvero utili, come la possibilità di impedire la geolocalizzazione HTML5 e il blocco di eventuali leak WebRTC a livello browser per forzare l’uso di alcune connessioni. Peccato manchi l’opzione per i preferiti.

Assistenza

Quando si ha a che fare con i servizi VPN non è raro che si incappi in qualche problema. Le cose, infatti, non sempre vanno per il verso giusto e risolvere un problema può non essere semplice come ci si aspetterebbe. Ecco perché, a nostro giudizio, la qualità del servizio di assistenza è uno di quei fattori capace di distinguere un buon servizio da un ottimo servizio. Nel caso di ExpressVPN, il sito di supporto offre molte guide utili per la risoluzione dei problemi in cui si può incappare nell’utilizzo del servizio, e le risposte sono sempre chiare, semplice e risolutive, anche per chi non è proprio a suo agio con questa tipologia di servizi.

Le guide sono disponibili in molte lingue e, anche nel caso dell’italiano, sono sempre leggibili, ben curate e ricche di collegamenti utili. Anche i tutorial sono ottimi e sono diversificati in base alle varie piattaforme. Ognuna di queste ha i suoi tutorial (sì, sono più di uno! Cosa molto rara) e la loro realizzazione è a dir poco impeccabile e professionale. Qualora poi tutto ciò non dovesse bastare, c’è la già citata possibilità di richiedere assistenza diretta via chat, grazie ad un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il riscontro è stato ottimo: le risposte sono arrivate entro qualche minuto e sono state esaustive, chiare e molto utili ad affrontare qualunque problema avessimo posto, anche se presente tra le guide che si trovano sul portale. Insomma, davvero un ottimo supporto, perfetto anche per chi di VPN non ne sa proprio nulla.

Verdetto

ExpressVPN è un servizio eccezionale, senza se e senza ma. I nostri test ci hanno sorpreso in ben più di un ambito, ed è straordinario constatare come ogni promessa fatta dal servizio possa trovare conferma nella realtà. Le numerose App, il grandioso supporto all’utente e soprattutto l’ottima attenzione per sicurezza e privacy rendono ExpressVPN una scelta costosa ma più che degna della vostra fiducia. Un vero e proprio “servizio premium” che, allo stato attuale, è certamente sul podio delle migliori VPN attualmente disponibili.

