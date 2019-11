Notebook con sconti fino al 20% per gli Acer Cyber Days

Il Black Friday si avvicina, e quale occasione migliore per Acer se non questa per riproporre alcuni interessanti sconti sui suoi notebook più ambiti? Nessuna probabilmente, ed ecco infatti che l’azienda ha riportato online quegli sconti che hanno caratterizzato le promozioni degli ultimi mesi, ora di nuovo a disposizione degli utenti con prezzi ottimi fino al prossimo 2 dicembre! Attenzione a non confondervi però, perché benché si tratti degli stessi portatili (e non solo) visti in promozione di recente, gli sconti a questo giro sono molto superiori, ed arrivano anche al 20% del prezzo originale, a differenza del 10% visto di recente. Il numero di offerte è doppio, così come lo sconto, ma ancora una volta val la pena dare un’occhiata allo straordinario Nitro 5, laptop gaming performante e conveniente, ulteriormente ribassato rispetto alle recenti promozioni Acer.

Dotato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz) e un design con scocca nera e illuminazione e dettagli in rosso, il Nitro 5 è supportato da un AMD Ryzen 7 3750H che offre 4 core, 8 thread e un clock di base a 2,3 GHz che può accelerare in boost fino a 4 GHz. Oltre alla grafica integrata Vega con 10 CU a 1400 MHz, il portatile offre anche una GPU dedicata Radeon RX 560X per massimizzare al meglio le performance video, garantendo così il meglio dell’esperienza portatile per i gamer più esigenti. Venduto normalmente attorno ai 1.400€, è oggi disponibile a meno di 1.299,00€, con uno sconto applicato del 15%!Per aderire all’offerta non occorre altro che inserire l’apposito codice sconto CD15 nel carrello al momento dell’acquisto.

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposite coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione di offerte disponibili sullo store Acer, vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

La nostra selezione di offerte

Sconti per categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!