Notebook configurabili Raiontech: quali sono i vantaggi e perché dovreste sceglierli

Vi sarà sicuramente capitato di dover comprare un computer portatile. Sono sicuro che in quel momento, anche voi vi siete scontrati con uno dei problemi più grandi che devo affrontare quando scelgo, o consiglio, un notebook: l’enorme quantità di configurazioni disponibili per ogni modello. Il mercato è invaso da portatili con lo stesso nome ma hardware diverso, che creano un bel po’ di confusione in chi acquista, soprattutto se non è esperto: immaginatevi di essere in negozio, o davanti al catalogo di uno shop online, e vedere cinque modelli con lo stesso nome. Come si fa a scegliere?

Raiontech crea notebook personalizzabili per semplificare l'esperienza d'acquisto

La teoria è molto semplice: si guarda, per ogni modello, il processore, la scheda grafica, la quantità di RAM e di SSD a disposizione e si decide in base alle proprie necessità. La pratica però è ben diversa e, quasi sempre, più complicata di così: in molti casi le specifiche non sono esplicitate in maniera chiara, soprattutto quando le differenze riguardano lo schermo, o peggio ancora quelle indicate sono errate, come capita a volte sugli shop online.

I notebook configurabili vi salvano da un bel po’ di mal di testa

Non tutti vogliono investire il proprio tempo cercando ogni sigla di modello sul sito del produttore, così da avere tra le mani le specifiche giuste di ogni versione del laptop in commercio. Anche perché i siti dei produttori spesso sono quasi più confusionari degli shop stessi, una cosa che non aiuta per niente.

Per fortuna un modo di evitare questa situazione c’è: scegliere un notebook configurabile, che viene personalizzato in base all’hardware di cui si ha bisogno. Raiontech è una realtà tutta italiana specializzata proprio in questo servizio: dare una mano a chi sa cosa vuole, ma fatica a trovarlo. L'azienda è specializzata in computer portatili, ma gestisce con la stessa filosofia anche PC desktop, rispondendo così alle esigenze di un gran numero di utenti.

Pensate che un servizio come questo sia adatto solo a chi ha bisogno di portatili potenti, con hardware di top di gamma? Non è così: Raiontech ha un’ampia offerta capace di soddisfare chiunque, da chi ha bisogno di una workstation portatile a chi necessita un PC per lavorare da casa, o dall’ufficio.

Quali sono i vantaggi di un notebook su misura?

Uno dei principali motivi per cui è una buona idea un notebook configurabile di questo tipo è quello di poter adattare la macchina alle proprie necessità, concentrando la potenza dove serve davvero: se per esempio vi serve un portatile con tantissima RAM, ma non avete bisogno di una scheda video dedicata, potete configurare un sistema che risponda perfettamente alle vostre esigenze e allo stesso tempo risparmiare, dato che con un prodotto “standard” presente sul mercato sareste stati quasi sicuramente obbligati a scegliere un modello di fascia alta, con GPU dedicata.

Altro vantaggio è la possibilità di valutare le proprie esigenze insieme a tecnici esperti, in modo da farsi consigliare da chi è del settore se si hanno dei dubbi o se non si è esperti. Si tratta di una gran comodità specialmente in quest’ultimo caso, visto che magari non tutti sanno quali componenti servono per eseguire al meglio il proprio lavoro: immaginate ad esempio di disegnare parti in SolidWorks, o creare dei render in Cinema 4D: quel carico viene gestito dal processore o dalla scheda video? Potreste non saperlo, ma di certo lo sapranno i tecnici che vi aiuteranno.

Si può scegliere davvero tutto, perfino la pasta termica!

Ulteriore elemento da non sottovalutare è l’assistenza post-vendita, praticamente dedicata se confrontata a quella che si avrebbe acquistando un prodotto destinato al mercato di massa: in caso di problemi Raiontech vi supporterà in ogni modo possibile, di certo più velocemente di un centro assistenza ubicato chissà dove in Europa.

La nostra esperienza con un notebook Raiontech

Sulla carta questi notebook su misura sono una gran cosa, ma come sono davvero? Per scoprirlo, ci siamo fatti inviare da Raiontech uno dei loro modelli, il Rainbook GM17. È un laptop di fascia medio-alta, con processore Intel Core i7-13700H e RTX 4060 140 watt, 32GB di RAM Kingston Fury e SSD WD_Black SN850X da 1TB. Ovviamente questa è la configurazione che abbiamo scelto, ma ci sono molte altre possibilità: le trovate tutte sulla pagina dedicata del sito Raiontech, ma qui sotto vi lasciamo una tabella riassuntiva delle molte opzioni disponibili.

Processore Intel Core i7-13700H Pasta termica Standard / Thermal Grizzly Kryonaut Scheda video RTX 4050 6GB / RTX 4060 8GB / RTX 4070 8GB Schermo 17” Full HD 144Hz / 17” Quad HD 165Hz RAM 8GB – 64GB Team Elite / Kingston Fury (2 slot disponibili) SSD 500GB – 4TB (vari modelli, 2 slot disponibili) Connettività Intel WiFi AX211 / Intel Killer WiFi AX1675i Sistema operativo Windows 11 (trial, Home, Pro) Software aggiuntivi Microsoft Office Pro Plus 2021 Garanzia 2 anni di garanzia legale + estensione di 3 anni inclusa nel prezzo Garanzia aggiuntiva Garanzia Zero Dead Pixel

L’hardware è racchiuso in una scocca in plastica di buona qualità, che trattiene leggermente le ditate ma offre un’ottima solidità e robustezza, che non fa rimpiangere in alcun modo le soluzioni di brand più famosi. All’esterno, sul coperchio è presente il logo Raiontech, mentre all’interno trovano posto l’ampia tastiera, completa di tastierino numerico e retroilluminata di azzurro, e il touchpad, molto ampio e che consente di navigare ed eseguire le gesture di Windows in assoluta comodità.

Con dimensioni di 392,9 x 260 x 24,9 mm, non siamo di fronte a un notebook eccessivamente ingombrante considerando che si tratta di un 17 pollici, e non è nemmeno troppo pesante (parliamo di 2,55 kg). Vista la diagonale dello schermo non è tra i più comodi da portare in giro, ma ci sono laptop in questo segmento peggiori sotto questo punto di vista.

Anche la dotazione porte è completa, con tre USB tipo A (due a destra, una a sinistra), un lettore di schede SD, doppio jack 3,5mm per cuffie e microfono, uscite HDMI e mini DisplayPort, porta Ethernet e una USB tipo C. A raffreddare l’hardware a bordo troviamo un ampio sistema di dissipazione a doppia ventola, che risucchia l’aria dalla grande griglia posta sotto e la espelle dalle feritoie ai lati e dietro il notebook.

Nell’uso, il Raiontech GM17 risponde bene a qualsiasi richiesta. La tastiera ha un feedback abbastanza classico, non è difficile abituarvisi e si riesce sia a scrivere che a giocare; il tastierino numerico è una presenza gradita, che aiuta molto quando si compilano fogli di calcolo. Anche il tocuhpad risponde bene nell’uso quotidiano, merito soprattutto delle dimensioni molto generose. Per giocare ovviamente mi sono affidato a un mouse esterno.

Il portatile È silenzioso quando si svolgono attività basilari, come navigare in rete, gestire mail e documenti, o guardare streaming; quando si gioca o si eseguono software più impegnativi, che siano di rendering o di calcolo matematico, il raffreddamento si fa sentire decisamente di più ma riesce a tenere sotto controllo le temperature di CPU e GPU. Lo schermo Quad HD 165Hz è luminoso e molto piacevole da guardare, inoltre l’elevato refresh rate offre un bel vantaggio nei giochi competitivi, dove anche la RTX 4060 riesce a generare molti FPS. Nei tripla A più impegnativi la scheda fa un po’ più fatica, ma grazie al DLSS 3 con frame generation si riesce a giocare a tutto in Full HD con ray tracing attivo senza problemi.

Perché acquistare un notebook configurabile

Dopo questa lunga panoramica, vediamo di tirare le fila e capire perché vale la pena scegliere un notebook configurabile. Molti dei punti li ho già trattati nel corso dell’articolo, ma vale la pena riassumerli in questo paragrafo finale.

Prima di tutto, un notebook configurabile è fatto su misura per le proprie esigenze, quindi ha tutto quello che serve per svolgere al meglio le proprie attività e niente di più. Questo si traduce spesso in un risparmio di denaro, visto che non è necessario acquistare un dispositivo preconfigurato con caratteristiche superflue, ma che incidono sul prezzo finale.

C’è poi da considerare l’attenzione al cliente sia in fase di vendita che nel post-vendita offerta da aziende come Raiontech, specializzata in queste soluzioni e capace di affrontare al meglio ogni situazione, per essere il più veloce possibile anche nella risoluzione dei problemi, a differenza di quanto potrebbe accadere con l’assistenza di un brand acquistabile sul mercato di massa.

Da non sottovalutare infine il tempo che si risparmia nella scelta del dispositivo: anziché dover scavare tra mille laptop con lo stesso nome ma configurazioni diverse, qui vi basta scegliere il modello in base al processore, tutto il resto si potrà aggiungere e modificare in fase di configurazione.

Come vedete, i motivi per cui vale la pena scegliere un notebook configurabile sono parecchi e, a mio avviso, tutto decisamente validi: se siete convinti, o volete semplicemente dare un’occhiata alle opzioni disponibili, potete visitare il sito ufficiale di Raiontech.