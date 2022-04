Il 22 aprile la Commissione Europea ha raggiunto un accordo sulla proposta di legge sui servizi digitali (DSA), una regolamentazione che porterà le aziende a maggiori responsabilità riguardo i contenuti illegali e dannosi che compaiono sulle piattaforme, al fine di garantire maggior sicurezza e proteggere i dati di tutti gli utenti. Chi non dovesse conformarsi alla nuova legge rischia multe molto salate che possono arrivare fino al 6% del fatturato globale e, in caso di violazioni ripetute, può essere imposto il divieto di operare nel mercato unico dell’UE.

Come ha spiegato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, “Il DSA aggiornerà le regole di base per tutti i servizi online nell’UE. Garantirà che l’ambiente online rimanga uno spazio sicuro, salvaguardando la libertà di espressione e le opportunità per le imprese digitali. Maggiore è la dimensione, maggiori sono le responsabilità delle piattaforme online”.

Alcune delle misure contenute nel DSA sono:

Un meccanismo per consentire agli utenti di contrassegnare facilmente contenuti illegali e dannosi e per consentire alle piattaforme di collaborare con i cosiddetti “segnalatori attendibili”;

Tutele efficaci per gli utenti, inclusa la possibilità di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme;

Misure di trasparenza per le piattaforme online su una serie di argomenti, compresi gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti o prodotti agli utenti;

Meccanismi per adattarsi in modo rapido ed efficiente in risposta a crisi che colpiscono la sicurezza pubblica o la salute pubblica;

Nuove misure per la tutela dei minori e limiti all'utilizzo dei dati personali sensibili per la pubblicità mirata;

e limiti all’utilizzo dei dati personali sensibili per la pubblicità mirata; Obblighi per piattaforme molto grandi che raggiungono più del 10% della popolazione dell’UE di prevenire l’abuso dei propri sistemi adottando azioni basate sul rischio e tramite audit indipendenti dei propri sistemi di gestione del rischio.

L’accordo raggiunto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ora deve essere approvato dai due legislatori e votato in legge. Una volta che ciò sarà avvenuto, il DSA verrà applicato in tutta l’UE a partire dai 15 mesi successivi all’entrata in vigore della legge, o dal 1 gennaio 2024 se successivo.