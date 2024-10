Nuove indiscrezioni sull'imminente lancio delle RTX 50 di NVIDIA

Nel primo trimestre del 2025, NVIDIA introdurrà la sua nuova gamma di schede grafiche GeForce RTX 50, che includerà i modelli RTX 5090, 5080, 5070 e 5060.

Questo lancio rappresenta un momento fondamentale per l'azienda, leader nel settore delle GPU, che si appresta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato, offrendo soluzioni per tutti i segmenti di gioco, dai più appassionati agli utenti più attenti al budget.

Secondo le ultime indiscrezioni, confermate dalle fonti cinesi di Board Channels, NVIDIA ha ormai finalizzato i dettagli del lancio della serie GeForce RTX 50, conosciuta con il nome in codice Blackwell.

Il piano prevede una serie di lanci scaglionati nel corso del primo trimestre del 2025. La strategia di rilascio si articolerà nel seguente modo:

Gennaio 2025: Durante il Consumer Electronics Show (CES), NVIDIA presenterà le schede grafiche RTX 5090 e RTX 5080, che saranno disponibili subito dopo la conferenza. Questi modelli rappresenteranno l’apice delle prestazioni grafiche, rivolgendosi al mercato di fascia alta.

Febbraio 2025: Saranno lanciate le schede RTX 5070 e RTX 5070 Ti, destinate anch'esse al mercato di fascia alta, ma con un prezzo inferiore rispetto alle sorelle maggiori.

Marzo 2025: Sarà il momento della RTX 5060 e della RTX 5060 Ti, schede orientate a un pubblico più vasto e con un prezzo più accessibile.

Questa rapida successione di lanci conferma la volontà di NVIDIA di dominare ogni segmento di mercato, offrendo una gamma di GPU che copre tutte le esigenze dei giocatori, dalle configurazioni di gioco di alto livello a quelle mainstream.

Le prime informazioni sulle specifiche tecniche suggeriscono che NVIDIA ha realizzato un significativo balzo in avanti rispetto alla serie precedente, le RTX 40.

La scheda di punta, la GeForce RTX 5090, si distingue per i suoi 21760 core GPU, un incremento del 33% rispetto al modello di punta della generazione precedente, la RTX 4090.

La capacità di memoria, con 32 GB di GDDR7, garantisce prestazioni elevate in contesti di gioco che richiedono enormi risorse di calcolo grafico. Anche il bus di memoria da 512-bit e la larghezza di banda di 1792 GB/s rappresentano un passo avanti significativo.

Allo stesso modo, la GeForce RTX 5080 sarà una scheda di fascia alta con 16 GB di memoria GDDR7 e un bus di memoria da 256-bit. Con una larghezza di banda di 1024 GB/s e un consumo energetico di 400W, questa scheda offrirà prestazioni eccezionali a un prezzo inferiore rispetto alla 5090, ma comunque rivolte a chi cerca il meglio nel gaming ad alte prestazioni.

La GeForce RTX 5070 e la RTX 5060 saranno posizionate in fasce di prezzo più accessibili, rispettivamente per il mercato high-end e mainstream. La RTX 5060, in particolare, si scontrerà direttamente con le schede AMD Radeon RX 8000 basate sull'architettura RDNA 4, garantendo un'alternativa NVIDIA per i giocatori che cercano un buon compromesso tra prezzo e prestazioni.

Con l’architettura Blackwell, NVIDIA punta a ridefinire il mercato delle GPU, offrendo prestazioni senza precedenti e una maggiore efficienza energetica. La GeForce RTX 5090 sarà la punta di diamante della nuova gamma, destinata agli appassionati e a coloro che richiedono il massimo in termini di potenza grafica. Con 32 GB di memoria GDDR7 e una larghezza di banda prossima ai 1800 GB/s, questa scheda si prepara a diventare una delle più potenti mai realizzate da NVIDIA.

Anche le schede della serie RTX 5070 e 5060 promettono di essere delle ottime soluzioni per chi cerca prestazioni elevate senza dover necessariamente investire in una scheda di fascia alta come la 5090.

Il 2025 sarà un anno chiave per NVIDIA e per l’intero mercato delle GPU. La serie GeForce RTX 50 si preannuncia come una delle più complete e avanzate mai lanciate dall'azienda, con un'offerta che coprirà ogni fascia di mercato, dal segmento high-end a quello mainstream.

I giocatori di tutto il mondo attendono con impazienza l'arrivo di queste nuove schede, e se le aspettative verranno confermate, NVIDIA potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione di leader incontrastato nel settore delle GPU.