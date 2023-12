Nuove RAM CAMM2 approvate, più memoria e meno spazio occupato

CAMM (Compact Advanced Memory Module) è stato inizialmente introdotto da DELL, ma ora è diventato uno standard ufficiale, approvato da JEDEC, con il nome di CAMM2. Si tratta di una novità estremamente importante per il mondo laptop, dato che i moduli CAMM permettono di avere più memoria in meno spazio rispetto a quanto reso possibile dai moduli SO-DIMM.

Secondo le dichiarazioni di DELL, CAMM è il 57% più sottile rispetto a SO-DIMM e permette di superare i 6.400MHz sulle memorie DDR5, consentendo di aumentare ancora la velocità.

La specifia ufficiale JEDEC CAMM2 ha due versioni, una dedicata alle DDR5, l’altra alle LPDDR5/LPDDR5X. La novità più interessante è che CAMM2 potrebbe far sparire le memorie saldate, ma c’è anche da sottolineare il fatto che le due varianti hanno configurazioni di pin diverse, quindi non è possibile intercambiare moduli DDR5 e LPDDR5 sulla stessa scheda madre. Altro vantaggio non di poco conto è la possibilità di avere due canali su un singolo modulo, migliorando quindi la larghezza di banda.

Come ogni nuovo standard, CAMM2 è molto più costoso di SO-DIMM da adottare, ma è destinato a diventare il nuovo standard di riferimento per i computer portatili e i dispositivi mobili in generale. La transizione sarà graduale, ma dopo quasi 20 anni finalmente il formato SO-DIMM sarà sostituito da qualcosa di più performante e moderno.