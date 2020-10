NVFlash, la nuova versione supporta anche la serie RTX 30 di NVIDIA

Il noto tool NVFlash è stato aggiornato ed include ora il supporto alle nuove schede grafiche della serie RTX 30 di NVIDIA basate sull’architettura Ampere.

Per coloro che non lo conoscessero, NVFlash è uno strumento di flashing che consente di scrivere un nuovo BIOS del nostro stesso modello di scheda oppure, cosa ancora più interessante soprattutto per gli appassionati di overclocking, un BIOS proveniente ai un diverso prodotto, magari di fascia più alta, per ottenere alcuni benefici. Si tratta di una pratica piuttosto comune con le generazioni di schede Pascal e Turing ed il flash di un BIOS con un limite di potenza meno restrittivo su una scheda di livello inferiore può estendere le capacità di overclocking. In effetti, prima della generazione Pascal di NVIDIA era possibile modificare manualmente il proprio BIOS, che è il metodo preferito per aumentare le prestazioni. Tuttavia, la compagnia californiana ha deciso di bloccare questa pratica crittografando il BIOS per impedire eventuali modifiche da Pascal in poi.

Ora, tutto ciò che ci resta è eseguire il flash del BIOS della scheda grafica, poiché non stiamo modificando il BIOS effettivo, e questo è ancora qualcosa che possiamo fare per ottenere, si spera, velocità di clock più elevate. Tecnicamente, basta prelevare il BIOS da un’altra scheda con la stessa GPU (ad esempio RTX 3080 Founders Edition per immetterlo in una RTX 3080 TUF Gaming, o viceversa) e dovrebbe funzionare.

Ovviamente si tratta di una pratica potenzialmente rischiosa in quanto non è detto che l’operazione venga completata sempre senza problemi. Nella peggiore delle ipotesi, la scheda grafica sarà completamente bloccata e, di conseguenza, la garanzia non sarà più valida in quando è stato modificato senza autorizzazione un componente fondamentale del dispositivo. Tuttavia, a molti overclocker questo non importa e, per loro, i potenziali guadagni prestazionali valgono il rischio.

Nel caso foste interessati, potete scaricare l’ultima versione di NVFlash da questo indirizzo.