NVIDIA lancia DLSS 3.7, ecco tutte le novità

In un recente annuncio fatto dal creatore di DLSSTweaks su Reddit, Nvidia ha rivelato l'introduzione dello Streamline SDK 2.4.0 e della versione DLSS 3.7.0. Per chi si avvicina per la prima volta a questi termini, Streamline è un prodotto lanciato da Nvidia circa due anni fa progettato come risposta alla futura soluzione di Microsoft, nota come DirectSR. DirectSR mira a semplificare il supporto allo sviluppo per algoritmi di upscaling, un'area in cui Nvidia con il suo Streamline si propone come soluzione all'avanguardia, fornendo supporto multiscaler.

Il tool DLSSTweaks, permette agli utenti di modificare le impostazioni predefinite di DLSS, offrendo ora un nuovo preset, denominato Preset E. Quest'ultimo è stato introdotto come nuovo standard per DLSS, e include una funzionalità sperimentale chiamata "Alpha upscaling", la quale necessita di essere integrata manualmente nei giochi che vogliono sfruttarla. La comunità ha già espresso un riscontro positivo per il nuovo Preset E, menzionando una migliore chiarezza nei movimenti rispetto al precedente Preset C, segnalando un ulteriore incremento della qualità di questa soluzione di upscaling di Nvidia.

Per verificare con precisione il miglioramento portato da questo aggiornamento, sarà necessario effettuare test approfonditi mediante strumenti specifici come il Nvidia ICAT, che consente di esaminare la qualità dell'upscaling attraverso l'analisi frame per frame.

Da quanto riportato sulla pagina dedicata agli sviluppatori di Nvidia, Streamline implementa diversi plugin tra cui DLSS, DLAA, Nvidia Image Scaling, Nvidia Reflex e i denoiser in tempo reale cross-piattaforma per il ray-tracing. Questo porta alla mente il precedente progetto Nvidia Gameworks, che integrava varie caratteristiche hardware Nvidia nei giochi, ma con Streamline sembra esserci un maggiore sforzo nel miglioramento del supporto per le soluzioni di upscaling di altri fornitori e, potenzialmente, per l'hardware RT.

Analizzando le mosse di AMD, che di recente ha annunciato di separare la sua tecnologia di Frame Generation dal suo aggiornamento FSR 3 per migliorarne la qualità dell'immagine, Nvidia sembra voler perseguire una strategia di maggiore apertura verso soluzioni grafiche concorrenti.

In questo scenario, sembra che DLSSTweaks stia diventando uno strumento sempre più fondamentale per gli utilizzatori di GPU Nvidia, in particolare per coloro che cercano di personalizzare l'esperienza visiva fornita da DLSS in specifici titoli videoludici. La capacità di sperimentare con facilità tra i diversi preset come il Preset E o il Preset C rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti alla ricerca della migliore esperienza di gioco possibile.