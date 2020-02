Nvidia Ampere, per l’annuncio dovremo aspettare settembre?

Pochi giorni fa avevamo scritto proprio a propositi di alcuni indizi che potevano far pensare ad un lancio della nuova generazione di schede grafiche Nvidia Ampere a marzo. L’autorevole voce di Igor di Igor’s lab ha però dimostrato il suo dissenso verso queste previsioni, un po’ troppo ottimistiche.

Secondo Igor (qui trovate l’articolo) Nvidia non lancerà le sue attesissime schede grafiche prima di agosto/settembre. Igor cestina quindi la data sospetta del GTC a marzo e rilancia la stima fino ad agosto o addirittura a settembre. In passato le previsioni di Igor si sono dimostrate veritiere, ma andiamo a leggere le sue parole (tradotte dal tedesco).

“Se chiedi in giro quali colleghi sono stati invitati al buffet, sicuramente alcune persone mancano, alcune persone che non sono solitamente assenti ai party di lancio. I piani di viaggio e di ferie nelle aziende e negli uffici editoriali sono spesso buoni indicatori per i prossimi eventi.” Igor è noto per avere anche molte conoscenze e contatti con dipendenti delle grandi ditte tech, quindi potrebbe essere una supposizione sensata, ma leggiamo ancora come continua.

“Alla fine di luglio ci sarà il Siggraph 2020 a Washington DC e di sicuro anche la presentazione delle nuove Nvidia Quadro, quindi come l’altra volta Workstation e Creative prima? Si può intuire di si, se tieni in conto i piani di viaggio di persone che dovrebbero presenziare alla presentazione.”

Ha anche parlato di una possibile RTX 2080Ti Super come soluzione provvisoria “in caso di emergenza”. In generale quindi Igor dice che, siccome molte persone di rilievo non saranno presenti al GTC di marzo è facile pensare che non sarà così importante come si crede. Rilancia poi la finestra di lancio attorno al Siggraph e al Gamescom, le solite date per il lancio delle GPU next-gen Nvidia.

Stiamo parlando di supposizioni quindi finché non ci sarà la conferma dei fatti non potremmo essere sicuri di nulla ma per ora queste nuove notizie non ci fanno sperare bene di certo. Credete che potrebbe essere sensato ciò che è stato detto da Igor o siete così certi di un lancio al GTC di marzo? Perché prolungare l’attesa per questo prodotto così desiderato dal mercato da così tanto tempo?