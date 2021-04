Nvidia CMP40HX, la scheda mina meglio del previsto ma costa cara

È ormai risaputo che anche le aziende produttrici di schede grafiche hanno deciso di cavalcare l’onda del mining di cryptovalute, iniziando a sfornare prodotti sviluppati appositamente per risolvere algoritmi di mining con la maggior efficienza possibile, cercando di far tirare anche un sospiro di sollievo alla miriade di giocatori che hanno visto il mercato delle schede video riempirsi di miner che, come uccelli rapaci, hanno deciso di sfruttare la potenza di calcolo delle GPU attuali per scopi leggermente diversi.

Per non trascurare nessuna delle due parti, Nvidia ha lanciato sul mercato le schede grafiche della serie CMP HX, che dovrebbero risolvere (si spera) il problema senza intaccare i profitti dell’azienda. Neanche il tempo ad abituarci alla CMP 30HX che già è presente online un leak che svelerebbe le performance e il prezzo della nuova CMP 40HX. Le prime sarebbero addirittura superiori a quanto dichiarato da Nvidia, o almeno questo è quello che si evince da uno screenshot (giunto dai colleghi di VideoCardz) dei test effettuati da Asus sulla scheda, dai quali risulta un hash rate di ben 44 MH/s (contro i 36 MH/s previsti da Nvidia).

Da quello che si può vedere, durante i test sono state collegate 8 schede CMP 40HX (equipaggiate con GPU Turing TU106-100 e 8 GB di memoria GDDR6). L’hash rate medio è di 43.52 MH/s, che corrisponde a un incremento del 21% rispetto alle prestazioni dichiarate da Nvidia. Nota positiva anche per il consumo di energia: TDP di 135W che consente di raggiungere un’efficienza di ben 400 kH/W, tutto dovuto probabilmente alla combinazione tra l’aumento della velocità del clock di memoria e l’ottimizzazione dell’energia utilizzata.

Nulla di eclatante per quanto riguarda i prezzi: la CMP 30HX passa da 799$ a 599$, consentendo così a Nvidia di poter piazzare la CMP 40HX a 699$. Purtroppo non abbiamo ancora nessuna novità su un’eventuale data di lancio, dunque vi consigliamo di rimanere sintonizzati qui su Tom’s per eventuali aggiornamenti sulla serie CMP HX.