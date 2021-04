NVIDIA, le schede da mining CMP iniziano ad essere piuttosto desiderate

Hut 8 Mining Corp., una delle più grandi società di mining di Bitcoin al mondo, ha effettuato un ordine del valore di 30 milioni di dollari per le schede CMP (Cyptocurrency Mining Processor) di NVIDIA, la quale inizierà a consegnare i prodotti a partire dal prossimo maggio. Grazie a questo importante acquisto, Hut 8 Mining Corp. spera di aumentare sostanzialmente le sue attività di mining, stimando performance complessive sino a 1.600 GH/s. L’integrazione dei dispositivi CMP di NVIDIA consentirà inoltre alla compagnia di espandersi in reti blockchain alternative, diversificando la sua attuale attività.

I dettagli dell’accordo sono tenuti nascosti, quindi non è noto quali modelli CMP Hut 8 Mining Corp. abbia acquistato. Attualmente, NVIDIA offre quattro diversi dispositivi CMP: 30HX, 40HX, 50HX e 90HX. I primi due modelli sono già disponibili, mentre i restanti dovrebbero arrivare nel corso del secondo trimestre di quest’anno. Dato il lasso di tempo dell’ordine e la data di consegna stimata, nessuno sa quali varianti facciano parte dell’accordo.

Jaime Leverton, CEO di Hut 8, Ha affermato:

L’adozione e lo sviluppo di applicazioni che interagiscono con varie reti blockchain non sono mai stati così forti, aprendo molte possibilità in diversi settori. Siamo incredibilmente entusiasti di avere queste schede CMP ad alte prestazioni nella nostra flotta. Riteniamo che il mining con CMP aprirà nuove opportunità per Hut 8 e ci consentirà di continuare a seguire i nostri piani a lungo e breve termine per ottenere flussi di entrate maggiori e diversificati.

NVIDIA commercializza i suoi dispositivi CMP principalmente per l’estrazione di Ethereum, quindi è plausibile che Hut 8 Mining Corp. abbia intenzione di espandersi proprio in quella direzione. Ricordiamo che la CMP 90HX è il più performante dello line up CMP, fornendo un hash rate in Ethereum fino a 86 MH/s. Tuttavia, circolano voci secondo cui NVIDIA potrebbe riutilizzare la GPU del data center A100 in una scheda per il mining. La presunta CMP 220HX potrebbe offrire un hash rate di 210MH/s, fino al 144% più veloce della CMP 90HX.