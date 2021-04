Gigabyte pronta al mining con la sua nuova scheda CMP 30HX

Gigabyte ha ufficialmente lanciato la sua scheda CMP 30HX per il mining di criptovalute, la quale utilizza gli stessi componenti presenti sui prodotti di fascia media dell’azienda, ma naturalmente è priva di uscite video e viene fornita con una garanzia di soli tre mesi.

La scheda Gigabyte CMP 30HX D6 6G è basata sulla GPU TU116 di NVIDIA, possiede una frequenza di 1.785MHz ed è accoppiata a 6GB di memoria GDDR6 tramite un bus a 192 bit. Le sue dimensioni sono di 224,5×121,2×39,6 mm e necessita di un connettore di alimentazione PCIe ausiliario a otto pin.

Per garantire una buona durata anche in virtù del suo impiego costante per il mining 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, Gigabyte ha utilizzato componenti certificati Ultra Durable. Il sistema di raffreddamento WindForce 2X è costituito da un dissipatore di calore in alluminio, una heatpipe composita e due ventole che ruotano in direzioni opposte per espellere l’aria calda dalla scheda, un’altra caratteristica preziosa per i miner.

Ciò di cui i miner non saranno contenti è la presenza di una garanzia di appena tre mesi, sebbene sia più che probabile che la durata del prodotto sarà decisamente elevata se raffreddato correttamente, ma a quanto pare la compagnia vuole andare sul sicuro. Tuttavia, ricordiamo che l’Unione Europea impone una garanzia di due anni sull’elettronica, quindi in Europa l’articolo potrebbe ottenere la stessa garanzia delle normali schede grafiche.

NVIDIA ha introdotto la sua linea di schede indirizzata al mining di criptovalute (CMP) a metà febbraio. Recentemente vi abbiamo anche riportato che la compagnia prevedeva inizialmente guadagni pari a 50 milioni di dollari dalle vendite di GPU CMP ma, visto il loro notevole successo, tale cifra è stata triplicata. Gigabyte è tra i primi produttori di schede grafiche ad offrire la serie CMP, ma sicuramente non sarà l’unico.