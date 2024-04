Nvidia dà la colpa a Intel per certi problemi di VRAM. Ha ragione?

Nvidia ha sollevato delle polemiche nei confronti di Intel per i problemi relativi alla VRAM delle GPU, invitando i giocatori GeForce che riscontrano instabilità con le CPU di 13a o 14a generazione a contattare il supporto Intel.

Secondo le note di patch dell'ultimo driver 552.12 di Nvidia, il produttore di GPU ha riconosciuto i problemi di stabilità che colpiscono numerosi possessori dei processori Raptor Lake e Raptor Lake Refresh.

In particolare, Nvidia ha precisato che coloro che si scontrano con crash legati alle CPU della 13a o 14a generazione dovrebbero rivolgersi a Intel per risolvere i loro problemi.

Le note di patch di Nvidia indicano chiaramente che se i proprietari di CPU della 13a/14a generazione stanno affrontando problemi di stabilità, messaggi di errore relativi alla memoria video esaurita o crash durante la compilazione degli shader di un gioco, devono consultare due risorse: una pagina della community Intel e un tutorial di Rad Game Tools che illustra come ridurre i limiti di potenza della CPU alle specifiche predefinite di Intel.

La pagina della community di Intel menzionata da Nvidia è curata da Thomas Hannaford, un dipendente di Intel. Il suo post conferma che Intel è al corrente dei problemi segnalati relativi all'instabilità dei chip di 13a e 14a generazione in determinate situazioni di lavoro. Hannaford incoraggia gli utenti a contattare il supporto clienti di Intel per ricevere assistenza in caso di necessità.

Anche il tutorial di Rad Game Tools corrobora le affermazioni di Nvidia. Il sito è consapevole dei potenziali problemi di instabilità durante la decompressione degli shader in Unreal Engine, soprattutto quando si utilizzano chip Raptor Lake/Raptor Lake Refresh.

Tali problemi di stabilità possono essere così gravi da generare un errore di "memoria video esaurita" da parte di Unreal Engine, nonostante il problema sia legato alla CPU.

Questo problema è stato sollevato due mesi fa, quando i primi rapporti sull'instabilità dei chip di 13a generazione hanno cominciato a diffondersi rapidamente.

È emerso che i partner di Intel per le schede madri erano in parte responsabili di questo problema. La maggior parte di loro impostava automaticamente i limiti di potenza della CPU a 4096W (o infinito) per difetto.

Questo comportamento, costante da diverse generazioni, ha causato ora parecchi problemi con la nuova architettura CPU Raptor Lake di Intel, che è veloce ma genera molto calore e richiede molta energia.

Il problema principale legato alla configurazione del limite di potenza a 4096W è che non corrisponde alla specifica predefinita di Intel per nessuna delle sue CPU.

Il limite effettivo di Intel per la maggior parte delle sue CPU è molto inferiore, solitamente pari al limite di potenza termica specificato (TDP) della CPU stessa. Intel non testa le sue CPU utilizzando un limite di potenza "sbloccato", pertanto qualsiasi limite di potenza non definito da Intel dovrebbe essere considerato un overclocking.