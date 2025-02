NVIDIA dice addio a PhysX sulle nuove RTX 5000, facendo girare "peggio" i giochi del passato

NVIDIA ha annunciato la fine del supporto per le implementazioni a 32 bit di PhysX, il suo motore fisico, sulle schede grafiche della serie RTX 5000. Questa mossa fa parte di un piano più ampio per rimuovere il supporto alle applicazioni CUDA a 32 bit sulle GPU di ultima generazione.

L'eliminazione del supporto a PhysX avrà un impatto su alcuni giochi degli anni 2000 e inizio 2010, che perderanno parte degli effetti particllare e dei dettagli nei vestiti. Titoli come Mirror's Edge, Mafia II e Batman: Arkham City saranno tra quelli colpiti. La soluzione più rapida al momento è disabilitare PhysX al primo avvio di questi giochi.

L'eliminazione del supporto a 32 bit era attesa da tempo, ma questa sembra essere una delle perdite più significative.

La notizia è emersa inizialmente sui forum NVIDIA, dove un utente ha notato che PhysX stava tentando di utilizzare l'accelerazione hardware tramite CPU anziché sfruttare la nuova RTX 5090, influenzando le prestazioni di gioco. In risposta, lo staff di NVIDIA ha confermato: "Questo è il comportamento previsto poiché le applicazioni CUDA a 32 bit sono deprecate sulle GPU GeForce RTX serie 50".

In una discussione su Reddit, un utente ha forzato l'esecuzione di PhysX su Borderlands 2 con una RTX 5090 FE e una AMD Ryzen 7 9800X3D, riscontrando un calo delle prestazioni a 60 fps. In Borderlands 2, PhysX è utilizzato per rendere il mondo più dinamico, aggiungendo texture di tessuti agli accampamenti e particelle sotto forma di nuvole di polvere.

Disattivare PhysX nei giochi non li rende ingiocabili, ma l'ambiente di gioco risulta più statico. Tuttavia, in alcuni casi come Borderlands 2, non sembra esserci al momento un modo per disattivarlo, costringendo all'uso della fisica accelerata dalla CPU.

Su ResetEra è stata pubblicata una lunga lista di giochi supportati da PhysX a 32 bit, tra cui titoli importanti come Metro: Last Light, Assassin's Creed: Black Flag e Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Nonostante alcune implementazioni notevoli, questa tecnologia è rimasta di nicchia a causa dell'elevato carico di lavoro richiesto e della limitazione alle schede Nvidia abilitate a PhysX.

Per i fortunati utenti in possesso di una RTX 5080 o RTX 5090, esistono tre principali soluzioni per aggirare questo problema: installare una scheda secondaria con supporto PhysX, disattivare PhysX nei giochi a 32 bit o sperare in una soluzione da parte della community.

Mentre il supporto ufficiale sta terminando, la speranza si rivolge alla community per trovare nuove soluzioni che permettano di continuare a godere di questi effetti nei giochi più datati.