Nvidia GeForce RTX 30 mobile, SKIKK si prepara ai pre-ordini

Non manca molto all’arrivo della prossima generazione di GPU per laptop prodotte da Nvidia, l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire durante il CES 2021. Alcune delle specifiche delle GPU sono apparse nel catalogo online del produttore di laptop SKIKK permettendoci di dare una prima occhiata a quello che l’azienda di Jensen Huang ha in serbo per il mercato mobile.

Tra i modelli apparsi nel database di SKIKK, scovati dal sempre attento @momomo_us, troviamo due configurazioni di RTX 3080 e RTX 3070, mentre una singola variante di RTX 3060. Le GPU saranno presto disponibili all’acquisto all’interno dei modelli di laptop da 15″ e 17″ del produttore.

La Nvidia GeForce RTX 3080 e la RTX 3070 saranno disponibili, con 16GB e 8GB di memoria VRAM GDDR6 rispettivamente, e nelle varianti Max-Q e Max-P. La RTX 3060 sembra esistere solo in una singola configurazione standard e verrà affiancata da 6GB di VRAM GDDR6. SKIKK prevede di utilizzare inizialmente delle CPU Intel Comet Lake-H di decima generazione per il lancio, tuttavia sta pianificando dei modelli con a bordo i nuovi chip Tiger Lake per la metà del 2021.

Per quanto riguarda i prezzi, i portatili partono da 1799 euro per il modello base con a bordo una CPU Intel Core i7-10870H, una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 da 6GB, 16GB di memoria RAM DDR4-2666 e 500GB di HDD. Entrambe le varianti da 15 e 17 pollici hanno lo stesso prezzo e utilizzano come display un pannello a 240Hz con risoluzione 1080p. Selezionando la variante GeForce RTX 3070 Max-Q, il costo si alza di 200 euro.

I laptop hanno entrambi un prezzo di 1999 euro per la versione Max-Q, tuttavia non è presente per il momento la configurazione Max-P. La versione top di gamma dotata di GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q con 16GB di memoria GDDR6 ha un prezzo di 2599 euro, una differenza di 600 euro, dunque, tra la RTX 3070 e la RTX 3080.

I laptop GeForce RTX 3060 saranno disponibili al pre-ordine a partire da gennaio-febbraio 2021, mentre i modelli basati su GPU GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3070 dovrebbero diventare disponibile per i pre-ordini verso la fine del primo trimestre 2021.