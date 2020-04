Nvidia ha pubblicato i driver Game Ready per Minecraft RTX

Nvidia e Microsoft hanno rivelato che la beta di Minecraft RTX è ora disponibile (a questo link trovate la nostra prima analisi), e il Team Green ha di conseguenza pubblicato i relativi driver Game Ready. Questo è uno dei tre elementi chiave di cui avrete bisogno per gustarvi Minecraft con il ray tracing abilitato.

I driver Game Ready sono stati ottimizzati per eseguire Minecraft RTX in modo più fluido e con un frame rate più elevato rispetto a quelli precedenti, inoltre risolvono anche una manciata di problemi di stabilità.

Naturalmente, anche i driver Game Ready potrebbero presentare problemi, ma in genere si tratta di bug minori che non minano l’esperienza di gioco. Vi ricordiamo anche che Minecraft RTX è in beta, ergo Microsoft e Nvidia devono ancora finire di ottimizzare il codice per un’esperienza ottimale.

Il secondo elemento chiave è una scheda video RTX, inoltre il ray tracing sarà supportato solo su Minecraft Bedrock Edition e solo sul sistema operativo Windows 10. Oltre a Minecraft, Nvidia aggiunge anche il supporto Game Ready per Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Saints Row: The Third Remastered e SnowRunner.

Nvidia ha anche annunciato le aggiunte di Acer XB273GP, Acer XB323U e Asus VG27B all’elenco dei display compatibili con G-Sync. Per scaricare gli ultimi driver Nvidia Game Ready, potete accedere alla pagina ufficiale dell’azienda o eseguire il software GeForce Experience.