Il successo travolgente delle GPU Nvidia H100 nel contesto dell’intensa crescita dell’intelligenza artificiale sta attirando sempre più attenzione. La società si aspetta di spedire ben 550.000 unità entro il 2023, confermando la propria posizione dominante nel settore.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la domanda di H100 si è diffusa a livello globale, coinvolgendo nazioni come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Si dice che l’Arabia Saudita abbia acquisito 3.000 delle GPU H100 di Nvidia, poiché il governo intende orientare la generazione di ricavi dalle tradizionali risorse petrolifere verso le tecnologie in rapida crescita nel mondo. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno acquistato diverse unità H100 per il proprio modello LLM Falcon, progettando uno sviluppo rapido nel settore dell’intelligenza artificiale.

L’articolo del Financial Times fornisce dati interessanti: considerando un prezzo base di 40.000 dollari per unità, escludendo le differenze regionali, i ricavi potrebbero raggiungere la cifra impressionante di 22 miliardi di dollari, solo con le 550.000 unità previste. Tuttavia, è importante notare che in Cina le versioni ridotte di queste GPU per l’IA sono state vendute a prezzi anche di 70.000 dollari, aprendo la possibilità che i ricavi derivanti dall’IA nel FY23 possano superare la soglia dei 25 miliardi di dollari. Questo scenario, naturalmente, dipenderà dalla capacità dei fornitori, tra cui TSMC, di far fronte alla crescente richiesta.

Al momento, Nvidia sta spingendo la produzione delle GPU H100 senza pensare a problemi quali colli di bottiglia nella catena di produzione. Questa è la filosofia del Team Green, che ha dimostrato di saper sfruttare al meglio anche le situazioni di mercato più complesse, come dimostrato dal boom del “crypto mining” tra il 2019 e il 2022.

Gli analisti prevedono che Nvidia possa generare ricavi nell’ordine dei 300 miliardi di dollari dalle vendite di tecnologie legate all’IA entro il 2027, un obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile, considerando l’aumento costante della domanda. Tuttavia, questo successo pone delle sfide importanti per Nvidia, che dovrà espandere notevolmente le sue capacità produttive e allargare la cerchia di fornitori, un’operazione che sarebbe già in corso.