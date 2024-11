Nvidia lancia un canale social dedicato ai PC con RTX AI

NVIDIA, leader mondiale nella produzione di hardware per l'intelligenza artificiale, ha lanciato un nuovo account X dedicato ai PC con RTX AI. Il profilo @Nvidia_AI_PC mira a promuovere l'intelligenza artificiale per l'utente medio, come indicato nella bio: "NVIDIA alimenta l'AI del mondo. E la tua con i PC RTX AI".

Questo nuovo canale social di NVIDIA si propone di esplorare le potenzialità dell'IA sui PC consumer, fornendo le ultime novità, approfondimenti tecnici e ispirazioni, per utilizzi in ambito professionale, legate all'intelligenza artificiale. L'iniziativa arriva in un momento in cui molti utenti sembrano non aver ancora compreso appieno le capacità dell'IA, acquistando PC con funzionalità IA più per necessità che per reale interesse.

Nvidia punta a replicare il suo successo nell'IA per data center anche nel mercato consumer.

Nonostante NVIDIA domini il mercato dell'AI per data center e imprese, nel settore consumer affronta una concorrenza agguerrita da parte di Intel, AMD, Qualcomm e Apple, tutti produttori di processori con NPU integrati. In passato, NVIDIA aveva criticato le prestazioni IA limitate dei PC consumer rispetto alle sue GPU dedicate.

Circolano voci su un possibile lancio da parte di NVIDIA di un processore basato su architettura Arm nel 2025. Questo rumor è stato alimentato dall'incontro tra i vertici di NVIDIA, TSMC, MediaTek e Quanta prima del Computex 2024, che potrebbe celare accordi per la produzione di CPU IA consumer.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'interesse di NVIDIA per il mercato delle CPU non è nuovo: in passato aveva tentato di acquisire Arm, ma l'operazione era stata bloccata dalle autorità antitrust. Il CEO Jensen Huang ha espresso rammarico per non aver concluso l'accordo con Arm circa un decennio fa.

Il lancio dell'account NVIDIA AI PC su X rappresenta un ulteriore segnale della volontà dell'azienda di replicare il suo successo nell'IA per data center anche nel settore consumer. Se, e quando, NVIDIA lancerà una propria CPU IA, si aggiungerà un nuovo, e decisamente agguerrito, competitor in un mercato dei processori già di per se molto affollato.