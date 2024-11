Boom di vendite per i PC con IA, ma la gente non li acquista per quello

Le spedizioni di PC con funzionalità IA hanno raggiunto 13,3 milioni di unità nel terzo trimestre del 2024, rappresentando il 20% di tutti i modelli spediti in quel periodo e mostrando un rapporto di 1 a 5. Questo dato segna un aumento rispetto agli 8,8 milioni di PC IA spediti nel trimestre precedente, almeno secondo quanto riportato da Canalys.

I dispositivi Windows hanno costituito la maggioranza delle spedizioni di PC IA nell'ultimo trimestre, anche se con una quota del 53%. Nel trimestre precedente, invece, era macOS di Apple a guidare con una quota del 59%.

Attualmente i PC votati all'IA non vengono scelti dai consumatori per le funzioni dedicate all'intelligenza artificiale.

Nonostante i progressi, i produttori di PC devono ancora convincere i consumatori che gli PC IA valgano davvero l'investimento, visto che la maggior parte dei consumatori interpellati, non hanno indicato l'IA come l motivo principale per l'acquisto, dichiarando che per loro era semplicemente una "feature aggiuntiva e non predominante nella loro scelta".

Canalys definisce un PC IA come un desktop, o laptop, dotato di un chipset dedicato ai carichi di lavoro IA, come i nuovi Mac con Apple Intelligence o i PC Copilot+ con chip Snapdragon X (che potete trovare su Amazon). Anche AMD e Intel hanno recentemente lanciato soluzioni pronte per l'IA, rispettivamente con Ryzen AI 300 e Lunar Lake.

Ishan Dutt, analista principale di Canalys, ha rivelato, pero, che un sondaggio di novembre tra i partner ha mostrato che il 31% non prevede di vendere PC Copilot+ nel 2025, e il 34% si aspetta che tali dispositivi rappresentino meno del 10% delle loro vendite totali nel 2025. Per ottenere la designazione Copilot+, Microsoft richiede che un NPU abbia un minimo di 40 TOPS di prestazioni.

Nonostante l'incertezza sull'effettiva utilità dei PC IA, le spedizioni di PC in generale potrebbero aumentare nei prossimi mesi, anche in virtù della fine del supporto a Windows 10. Secondo StatCounter, Windows 10 rappresenta oltre il 60% della quota di mercato dei desktop Windows a livello mondiale. Con la fine del supporto, molti consumatori si orienteranno verso nuovi PC con Windows 11 nel 2025.