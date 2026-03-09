La Game Developers Conference di San Francisco si conferma anche quest'anno il palcoscenico principale dove l'industria videoludica mostra le tecnologie del futuro. NVIDIA ha scelto la kermesse californiana per presentare una serie di aggiornamenti che puntano a trasformare il modo in cui artisti e sviluppatori creano contenuti visivi attraverso l'intelligenza artificiale.

Al centro degli annunci c'è un'evoluzione significativa di ComfyUI, uno degli strumenti di generazione AI più diffusi tra artisti e sviluppatori. La novità principale è l'introduzione di una modalità semplificata chiamata App View, che consente anche agli utenti meno esperti di lavorare con modelli generativi avanzati senza dover padroneggiare i complessi diagrammi a nodi su cui la piattaforma era originariamente costruita. In pratica, basta inserire un prompt testuale, regolare pochi parametri e avviare la generazione: un'accessibilità paragonabile a quella che ha reso popolari strumenti come Canva nel campo della grafica tradizionale.

Chi invece conosce già la versione classica non deve temere di perdere le funzionalità avanzate: la modalità Node View rimane disponibile e i due ambienti sono intercambiabili con un semplice passaggio. Questo approccio duale riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore, dove la democratizzazione degli strumenti professionali non avviene sacrificando la profondità tecnica, ma affiancandole un livello di accesso più immediato.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Sul fronte delle prestazioni, i numeri comunicati da NVIDIA sono piuttosto eloquenti. Rispetto a settembre scorso, le performance per le GPU RTX sono cresciute del 40%. Con l'adozione del formato NVFP4 sulle GPU GeForce RTX 50 Series, si raggiunge una velocità 2,5 volte superiore e una riduzione del 60% nell'utilizzo della memoria video. Chi dispone di hardware compatibile con il formato FP8 può invece contare su prestazioni 1,7 volte più rapide e un risparmio del 40% sulla VRAM. Questi miglioramenti interessano anche i nuovi modelli resi disponibili direttamente in ComfyUI: LTX-2.3 di Lightricks, FLUX.2 Klein 4B e FLUX.2 Klein 9B di Black Forest Labs, scaricabili dalla piattaforma Hugging Face.

Un altro nodo critico nella pipeline creativa degli artisti digitali riguarda la qualità video in output. Generare contenuti in risoluzione 4K direttamente richiede risorse enormi, per cui la prassi comune è quella di produrre anteprime a bassa risoluzione e poi scalare il risultato finale. Il problema è che i tradizionali upscaler richiedono diversi minuti per elaborare anche solo dieci secondi di video. NVIDIA risponde a questa esigenza con l'integrazione di RTX Video Super Resolution come nodo nativo per ComfyUI, un sistema di upscaling in tempo reale capace di portare i contenuti in 4K con una velocità dichiarata di 30 volte superiore rispetto agli strumenti alternativi più diffusi, consumando al contempo meno memoria grafica.

Per gli sviluppatori che preferiscono lavorare direttamente con il codice, NVIDIA ha rilasciato un pacchetto Python gratuito disponibile nel repository PyPI, completo di script di esempio per iniziare rapidamente. Questo strumento offre accesso programmatico alla stessa tecnologia di upscaling AI che alimenta RTX Video, eseguita direttamente sui Tensor Core delle GPU RTX.

Abbattere le barriere tecniche senza sacrificare la profondità professionale.

Tra gli altri aggiornamenti presentati alla GDC spicca LM Link, una funzione di LM Studio che consente a dispositivi separati di condividere modelli linguistici come se fossero in esecuzione locale. Un utente può così far girare un agente AI sul proprio laptop attingendo alla potenza di calcolo di una macchina più potente, come il DGX Spark, senza rinunciare alla privacy dei dati. Il DGX Spark è il supercomputer desktop annunciato da NVIDIA a inizio anno, pensato per chi ha esigenze di calcolo intensive ma non vuole affidarsi al cloud.

Sul versante degli strumenti creativi, Topaz Labs ha collaborato con NVIDIA per ottimizzare NeuroStream, una tecnologia proprietaria di gestione della VRAM che permette l'esecuzione di modelli AI complessi su hardware consumer. Microsoft, dal canto suo, ha introdotto il supporto a VoiceMod come una delle prime applicazioni a sfruttare Windows ML per l'inferenza su GPU, con miglioramenti sensibili nella qualità vocale rispetto all'elaborazione tradizionale via CPU. E il prossimo aggiornamento di NVIDIA RTX Remix introdurrà Advanced Particle VFX, uno strumento che permetterà ai modder di creare effetti particellari avanzati per migliorare la qualità visiva dei giochi.

Parallelamente agli annunci rivolti agli sviluppatori, NVIDIA ha presentato novità rilevanti anche per il servizio di cloud gaming GeForce NOW. I possessori di visori per la realtà virtuale compatibili, tra cui Apple Vision Pro e Meta Quest, potranno ora fruire di uno streaming a 90 fps rispetto ai precedenti 60, con un impatto diretto sulla fluidità e sull'immersività dell'esperienza. Sul fronte della gestione delle librerie di giochi, il servizio introdurrà a breve etichette visive nell'app per indicare chiaramente quali titoli sono già accessibili tramite abbonamenti collegati come Xbox Game Pass o Ubisoft+, eliminando la confusione tipica di chi gestisce più servizi in contemporanea.

La libreria di GeForce NOW si arricchisce inoltre con titoli attesi al lancio direttamente in streaming: CONTROL Resonant, il nuovo action-RPG di Remedy ambientato in una Manhattan stravolta da forze soprannaturali, e Samson: A Tyndalston Story, un brawler action dello studio Liquid Swords. Si aggiungono anche titoli Microsoft disponibili in modalità Install-to-Play, tra cui Brutal Legend di Double Fine Productions e Contrast di Compulsion Games, con cui gli abbonati potranno scaricare e installare i giochi di proprietà in parallelo all'esperienza in streaming.