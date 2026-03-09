Avatar di Ospite CPU Boss #540 0
l'upscaling 30 volte più veloce mi sembra una roba enorme, ma aspetto di vedere benchmark reali prima di esaltarmi. con NVIDIA i numeri dichiarati e quelli nella pratica spesso non coincidono
Da questo punto di vista Nvidia è imbattibile.
Altro che uso di AI sulle Radeon o quell'aborto di Strix Halo (enorme ma senza reali capacità AI) dove 9 modelli su 10 non vanno o generano immagine completamente errate.
E c'è gente che dice che è meglio spendere 2000 euro per quei rottami invece che 4K per un sistema Nvidia che funziona meglio, più velocemente e con tutta la flessibilità possibile, dal clicca il pulsante a scriviti il codice da solo.
Quando AMD si avvicinerà a questo modus operandi allora si parlerà di competizione: per ora Nvidia gioca in un torneo tutta da sola e i risultati finanziari lo dimostrano.
