NVIDIA RTX Pro 6000: 96GB di VRAM e 600W di potenza

NVIDIA conquista di nuovo la scena con la presentazione delle sue nuove, impressionanti, schede grafiche RTX Pro Blackwell 6000. Questa nuova serie di GPU è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti del design, sviluppatori, data scientist e creativi. Tra i vari modelli spicca l’RTX Pro 6000 Blackwell, che offre 96GB di memoria GDDR7 e un fabbisogno energetico di 600W, rendendolo ideale per le prestazioni professionali più impegnative.

Una nuova generazione di GPU

NVIDIA rinnova completamente il suo sistema di denominazione, abbandonando il precedente schema numerico RTX e la storica denominazione Quadro, introducendo il nuovo brand RTX Pro. L’offerta si amplia con l’introduzione degli RTX Pro 500 e 400 Blackwell, disponibili sia per desktop che in versione laptop, oltre all’RTX Pro 450 Blackwell dedicato ai desktop.

Comodità e potenza per i professionisti on-the-go

Per i professionisti che necessitano di portabilità senza sacrificare le prestazioni, NVIDIA propone varianti laptop della serie RTX Pro Blackwell, tra cui i modelli 300, 200, 100 e 500. Equipaggiate con fino a 24GB di VRAM, queste GPU supportano le più recenti tecnologie Blackwell Max-Q di NVIDIA.

Secondo NVIDIA, queste nuove tecnologie "ottimizzano intelligentemente e continuamente le prestazioni e l'efficienza energetica del laptop con l’IA."

Gara tra giganti: NVIDIA versus AMD

In una sfida diretta con la linea di chip Strix Halo di AMD, dotata di 128GB di memoria unificata, NVIDIA si prepara a conquistare il mercato con le sue nuove GPU da workstation e laptop. I professionisti sono in attesa di scoprire quali workstation e laptop saranno equipaggiati con le nuove NVIDIA RTX Pro Blackwell.

Disponibilità e distribuzione dei nuovi prodotti NVIDIA

Per quanto riguarda la distribuzione, NVIDIA ha annunciato che la RTX Pro 6000 Blackwell per workstation sarà disponibile a partire da aprile grazie a partner come PNY e TD Synnex, seguita a maggio da Dell, HP e Lenovo.

Non è stato ancora annunciato un prezzo per questa GPU da workstation, ma considerando le sue caratteristiche, ci si aspetta un costo adeguato alla sua potenza. Una versione server della RTX Pro 6000 Blackwell sarà disponibile "presto" tramite Cisco, Dell, HP, Lenovo e Supermicro.

Inoltre, i provider di cloud come AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e CoreWeave offriranno server RTX Pro 6000 Blackwell già nel corso di quest’anno. Infine, l’intera lineup RTX Pro Blackwell per workstation sarà disponibile in estate tramite Boxx, Dell, HP e Lenovo, mentre i laptop equipaggiati con queste GPU arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno, distribuiti da Dell, HP, Lenovo e Razer.