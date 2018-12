Nvidia RTX Titan in arrivo? Le prime foto sui social network

Sta arrivando una nuova scheda video Nvidia Titan basata su GPU Turing? Sembrerebbe di sì, in base a quanto pubblicato da diversi “influencer” statunitensi sui social media (Gavin Free, Linus Tech Tips, Andrew Ng). Al momento non ci sono informazioni ufficiali, ma sappiamo che la GPU TU102 a bordo della RTX 2080 Ti non è nella sua configurazione migliore.

Una GPU TU102 completa ha infatti 72 SM, 4608 CUDA core, 576 Tensor core, 72 RT core, 288 unità texture e 36 PolyMorph engine. Integra inoltre 12 controller di memoria GDDR6 a 32 bit, ognuno collegato a otto cluster ROP e 512 KB di cache L2 per un bus di memoria complessivo di 384 bit, 96 ROPs e 6 MB di cache L2.

La RTX 2080 Ti si presenta invece con due TPC disabilitati, il che ci lascia con una scheda dotata di 4352 CUDA core, 544 Tensor core, 68 RT core, 544 unità texture e 34 PolyMorph engine. A questo si aggiunge il fatto che Nvidia ha disabilitato uno dei controller di memoria a 32 bit di TU102, creando un bus aggregato a 352 bit che sposta i dati verso 88 ROPs e 5,5 MB di cache L2.

Ne consegue che la nuova RTX Titan, o Titan RTX, potrebbe offrire 4608 CUDA core affiancati da almeno 12 GDDR6 di memoria GDDR6, contro gli 11 GB della RTX 2080 Ti. Non è da escludere tuttavia una quantità di memoria GDDR6 maggiore, dato che l’azienda ha già presentato Quadro RTX on 48 / 24 / 16 GB di memoria e un TU102 completo (RTX 8000/6000). Molto dipenderà dal settore a cui si rivolgerà questo prodotto.

Per quanto riguarda il design, non sembra differire troppo da quello visto sulla RTX 2080 Ti Founders Edition, ma lo schema di colori è differente, con la presenza di accenti in oro, bianco e nero. In un certo senso ricorda la Titan V, una scheda venduta a 3200 euro che Nvidia ha destinato a ricercatori e scienziati, e non ai gamer. Bisognerà quindi attendere maggiori informazioni per avere il quadro definitivo, anche se l’ipotesi è che si tratti di un successore della Titan V o qualcosa di simile.