Avatar di Ospite Pro_King #275 0
0
aspetto che lo annuncino ma secondo me ci vorrà ancora parecchio
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite VR_Beast #766 0
0
Boh io ho ancora quello del 2019 e va benissimo, non vedo tutto sto bisogno di cambiarlo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.