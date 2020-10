Nvidia: soddisfatto solo il 7,4% della domanda di RTX 3000, poche 3070 al lancio

I dati di cui stiamo per parlarvi, condivisi WCCFTech, sono davvero preoccupanti. Secondo la fonte, Nvidia sarebbe riuscita a soddisfare per il momento solo il 7,4% della domanda di schede video facenti parte della serie RTX 3000. Dobbiamo arrenderci e metterci l’anima in pace?

La fonte di questi dati è il negozio tedesco Proshop ed è l’unico ad aver fornito questi numeri, quindi prendete questa notizia con un minimo di cautela. Secondo altre fonti di WCCFTech, i dati in questione rappresentano abbastanza da vicino la situazione generale dei piccoli e medi rivenditori che stanno affrontando enormi problemi di approvvigionamento delle RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090.

ProShop, probabilmente in risposta all’enorme numero di richieste riguardo alla disponibilità delle ultime schede video Nvidia GeForce RTX, ha pubblicato una pagina in cui sono presenti delle tabelle aggiornate riguardanti i propri ordini di GPU presso vari AIB, con indicazioni precise sul numero di ordini effettuati, numero di schede ricevute e ordini in arrivo. La situazione non è delle più rosee.

Secondo questi dati, Protech avrebbe ordinato un totale di 15117 schede video Nvidia GeForce RTX serie 3000 e ne ha solo ricevute o sta per riceverne 1112, il che significa che solo il 7,4% della richiesta totale è stata soddisfatta.

Nvidia GeForce RTX 3080: domanda soddisfatta al 6,9%

Di 8925 GPU RTX 3080 ordinate, Proshop ne ha già ricevute o prevede di riceverne solamente 621, un numero decisamente troppo basso rispetto all’incredibile domanda di prodotto sul mercato. Al momento lo shop ha accettato preordini per ben 3733 schede, ciò significa che l’84% degli acquirenti dovranno attendere.

Marca Modello Ordinate dagli utenti Ordinate presso il produttore In arrivo Ricevute Asus RTX 3080 TUF 1062 2000 0 30 Asus RTX 3080 TUF OC 990 2000 57 78 Asus RTX 3080 STRIX 105 300 0 0 Asus RTX 3080 STRIX OC 401 800 60 40 Gigabyte RTX 3080 AORUS Master 26 205 5 16 Gigabyte RTX 3080 AORUS Xtreme 79 205 5 0 Gigabyte RTX 3080 EAGLE OC 135 500 0 15 Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 141 500 0 139 Gigabyte RTX 3080 VISION OC 40 200 0 15 MSI RTX 3080 GAMING TRIO 10G 43 200 0 0 MSI RTX 3080 GAMING X TRIO 10G 490 1005 5 46 MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G 39 200 0 0 MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC 126 510 10 100 Inno3d RTX 3080 Twin X2 OC 26 200 0 0 Inno3d RTX 3080 iChill X3 10 50 0 0 Inno3d RTX 3080 iChill X4 20 50 0 0

Nvidia GeForce RTX 3090: domanda soddisfatta al 10,4%

Parlando di Nvidia GeForce RTX 3090, la GPU da gaming più potente al mondo e la prima che permette il gaming in 8K, solo 200 schede sono state consegnate o stanno per essere consegnate su 1912 ordini. Avendo ricevuto dai propri clienti 290 ordini, Proshop non sarà quindi in grado per il momento di spedire il 31% delle schede preordinate.

Marca Modello Ordinate dagli utenti Ordinate presso il produttore In arrivo Ricevute Asus RTX 3090 TUF 47 200 0 7 Asus RTX 3090 TUF OC 40 60 10 16 Asus RTX 3090 STRIX 9 100 0 0 Asus RTX 3090 STRIX OC 118 342 42 45 Gigabyte RTX 3090 AORUS Master 4 100 0 0 Gigabyte RTX 3090 AORUS Xtreme 26 100 0 0 Gigabyte RTX 3090 EAGLE OC 15 300 0 5 Gigabyte RTX 3090 GAMING OC 4 300 0 21 Gigabyte RTX 3090 TURBO 0 10 0 0 MSI RTX 3090 GAMING TRIO 24G 3 50 0 0 MSI RTX 3090 GAMING X TRIO 24G 11 110 0 23 MSI RTX 3090 VENTUS 3X 24G 8 50 0 0 MSI RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC 2 100 0 31 Inno3d RTX 3090 GAMING X3 3 50 0 0 Inno3d RTX 3090 iChill X3 0 20 0 0 Inno3d RTX 3090 iChill X4 0 20 0 0

Nvidia GeForce RTX 3070: in arrivo solo 6,8% degli ordini

Anche per quanto riguarda la RTX 3070, le cui vendite dovrebbero aprire il 29 ottobre alle ore 14 (secondo lo shop), la situazione non è delle migliori nonostante l’azienda abbia già ritardato il lancio per provare a preparare più schede possibili per il day 1. Di 4280 schede ordinate, Proshop prevede di riceverne (al momento) solo 291, il 6,8%.

Marca Modello Ordinate presso il produttore In arrivo Ricevute Asus RTX 3070 STRIX 300 0 0 Asus RTX 3070 STRIX OC 340 40 20 Asus RTX 3070 DUAL 300 0 0 Asus RTX 3070 DUAL OC 340 40 0 Asus RTX 3070 TUF 300 0 0 Asus RTX 3070 TUF OC 600 100 0 Gigabyte RTX 3070 EAGLE 100 0 0 Gigabyte RTX 3070 EAGLE OC 300 5 5 Gigabyte RTX 3070 GAMING OC 300 0 15 MSI RTX 3070 GAMING X TRIO 300 0 20 MSI RTX 3070 VENTUS 2X OC 200 0 28 MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC 200 0 18 Inno3d RTX 3070 Twin X2 300 0 0 Inno3d RTX 3070 Twin X2 OC 300 0 0 Inno3d RTX 3070 iChill X3 50 0 0 Inno3d RTX 3070 iChill X4 50 0 0

Ovviamente stiamo parlando di dati provenienti da un solo negozio online e la situazione presso i grandi rivenditori come Amazon potrebbe essere molto diversa. Tuttavia questa mancanza di disponibilità potrebbe far perdere le speranze a molti utenti che stavano sperando di acquistare una nuova scheda video Nvidia e che forse, se AMD è in grado di far fronte alla richiesta, potrebbero decidere di acquistare una Radeon RX 6000.