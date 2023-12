NVIDIA spiazza tutti: "il nostro obiettivo non è costruire GPU CUDA"

Due settimane fa, la Chinese American Semiconductor Professional Association (CASPA) ha ospitato il suo banchetto per la cena del 2023, con un'accattivante "chiacchierata" con Jensen Huang, il visionario CEO di Nvidia. Tra aneddoti e consigli di carriera, Jensen ha affrontato una domanda fondamentale sul futuro delle architetture delle GPU nel panorama in continua evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Uno dei cofondatori di CASPA ha interrogato Jensen sul dominio delle architetture GPU di fronte ai crescenti sviluppi dell'informatica: "Nei prossimi anni, pensate che l'architettura delle GPU dominerà ancora? Abbiamo ancora una possibilità (di battere Nvidia)?".

"Avete una possibilità, ma non grande", ha risposto Jensen in tono scherzoso, "È talmente scarsa da essere incalcolabile".

Jensen ha continuato con una nota più seria: "Sto scherzando. Ci sono sempre buone idee, anzi, se c'è un'idea buona, la adotteremo. Non siamo testardi. Il nostro obiettivo di vita non è costruire GPU CUDA".

Facendo un parallelo con le tecnologie di trasporto, Jensen ha sottolineato la diversità degli approcci nell'ambito di un obiettivo condiviso. Riflettendo sulla focalizzazione iniziale delle GPU sulla grafica, ha osservato: "Il nostro obiettivo di vita è risolvere problemi informatici che i computer normali non possono risolvere". Questo, ha sottolineato, va oltre la grafica per abbracciare il vasto regno dell'intelligenza artificiale.

Jensen ha sottolineato la capacità di adattamento di Nvidia, paragonando l'evoluzione dell'azienda al potere di trasformazione di una buona idea.

"La chiamiamo GPU, ma fa cose molto diverse. Stiamo cambiando continuamente. Quindi se vi viene una buona idea, fatemela sapere!" ha scherzato.

Se questa dichiarazione può certamente essere applicata alle innovazioni nel rendering grafico in tempo reale come RTX e DLSS, è anche chiaro che si applica all'intelligenza artificiale e alla leadership quasi incontrastata di Nvidia in questo settore. Non c'è dubbio nel settore che Nvidia abbia colto le opportunità hardware presentate dall'intelligenza artificiale come nessun altro era disposto o in grado di fare prima.

Le intuizioni di Jensen Huang offrono uno spaccato dell'impegno di Nvidia nell'abbracciare il cambiamento e l'innovazione. La traiettoria dell'azienda indica un'evoluzione dinamica, che rafforza il suo ruolo centrale nel plasmare il futuro dell'informatica e dell'intelligenza artificiale.