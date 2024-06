NVIDIA svela un assistente IA per videogiocatori e schede video SFF: le novità del Computex

NVIDIA porta al Computex di Taipei una valanga di novità, per la maggior parte incentrate sull’intelligenza artificiale: protagonisti assoluti sono senza dubbio i PC GeForce RTX AI, ma anche NVIDIA ACE e il nuovissimo Project G-Assist.

I nuovi PC RTX AI sono dotati di GPU fino alla RTX 4070, abbinate a SoC di nuova generazione in grado di eseguire le funzionalità Copilot+; non abbiamo i dettagli tecnici, ma nella lista figurano laptop come l’ASUS TUF A14 / A16, l’ASUS Zephyrus G16, l’ASUS ProArt PX13 / P16 e l’MSI Stealth A16 AI+, tutti accomunati dalla dicitura “Copilot+” nel nome.

Al di là di questi nuovi modelli, l’azienda ha voluto ricordare che ogni sistema con GPU NVIDIA è un PC RTX AI: le schede grafiche, difatti, offrono molti più TOPS rispetto alle NPU, permettendo di sfruttare al massimo l’IA, anche con carichi di lavoro particolarmente impegnativi.

Project G-Assist, un assistente IA per i videogiocatori

Project G-Assist è un assistente IA progettato per trasformare l’esperienza di gioco e di uso delle app: sfrutta l’IA generativa per fornire assistenza in tempo reale basata sugli input degli utenti e sulle informazioni contestuali. È in grado di elaborare sia input vocali che testuali, analizzare lo schermo sfruttando modelli di visione IA e genera risposte personalizzate sfruttando un LLM collegate a un database ricco di conoscenze relative ai giochi.

Un esempio? In ARK: Survival Ascended, G-Assist è in grado di dare all’utente informazioni dettagliate su creature, oggetti, obiettivi e strategie per superare i boss più difficili, oltre che sulla storia del mondo e delle creature che lo abitano.

Le potenzialità di G-Assist non si fermano qui: può ottimizzare le prestazioni del sistema, regolare le impostazioni grafiche, overclockare la GPU per aumentare le prestazioni e gestire al meglio il consumo energetico, per avere sempre la massima efficienza.

Se incominciavate a non vedere l’ora che G-Assist diventasse disponibile, abbiamo, purtroppo, una brutta notizia: al momento è solo una tech demo, ossia un “versione di prova” creata per dimostrare le potenzialità dell’IA e delle sue applicazioni. Di certo arriverà, ma non nel breve periodo.

Le schede video si rimpiccioliscono per i case SSF

Novità che farà felici gli amanti dei PC mini-ITX è il debutto delle nuove schede grafiche SFF-Ready, progettate proprio per essere compatibili con i case più piccoli. L’azienda ha rilasciato delle linee guida relativamente alle dimensioni di schede e chassis compatibili: le GPU dovranno essere (al massimo) lunghe 304 mm, alte 2,5 slot e larghe 151 mm, lasciando abbastanza spazio per l’inserimento del cavo 12VHPWR. Lo chassis dovrà invece offrire almeno 312 mm in lunghezza, 154,5 mm in larghezza e ovviamnete un’altezza di 2,5 slot.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Sono molti i modelli di schede video e chassis SFF-Ready già in commercio, qui sopra trovate due immagini con l’elenco completo. Come noterete non ci sono RTX 4090, ma era anche ovvio visto quanto sarebbe stato difficile comprimere in uno spazio così ridotto la top di gamma di NVIDIA.

NVIDIA ACE è sempre più vicino a rivoluzionare i videogiochi

Nel corso della conferenza, NVIDIA ha annunciato il debutto del primo NIM ACE su PC. NIM è un insieme di microservizi di inferenza che permettono agli sviluppatori di distribuire, localmente e in tempi molto brevi (si parla letteralmente di minuti), devi veri e propri “umani digitali”.

Questi avatar sono esattamente come quelli mostrati nelle demo di ACE: sono in grado di capire il linguaggio naturale, parlare ed eseguire espressioni facciali realistiche. Insomma, sembrano delle vere e proprie persone.

NVIDIA ha mostrato ancora una volta le potenzialità della tecnologia con la demo Covert Protocol, in cui ha sfruttato NVIDIA Audio2Face e NVIDIA Rima per il riconoscimento vocale automatico. Al momento purtroppo non sappiamo ancora quali giochi saranno i primi a ricevere la tecnologia e quando, ma speriamo che arrivi il prima possibile.

RTX Remix diventa open source

RTX Remix è il popolare strumento per il modding dei giochi, che consente agli utenti di rimasterizzare giochi DirectX 8 e DirectX 9 in maniera semplice, introducendo tecnologie come il ray tracing e il DLSS 3.5, che donano a questi classici un aspetto e prestazioni del tutto nuovi. Durante la conferenza, Jensen Huang ha annunciato che RTX Remix diventerà open source, inoltre l’integrazione con ComfyUI permetterà di sfruttare l’IA anche per migliorare la qualità delle texture e di modificare l’aspetto dei materiali che rappresentano, sfruttando semplicemente dei prompt di testo.

RTX IA Toolkit: implementare l’IA e ottimizzarla è ancora più facile

Per supportare ancora di più lo sviluppo e l’ottimizzazione dei modelli IA su PC, NVIDIA ha introdotto il nuovo RTX IA Toolkit, un insieme di strumenti e SDK che permette agli sviluppatori di personalizzare, ottimizzare e distribuire modelli IA ancora più facilmente.

All’interno della suite ci sono strumenti open-source come QLoRa per la personalizzazione dei modelli, TensorRT per ottimizzare i modelli per l’esecuzione su hardware NVIDIA e l’SDK NVIDIA AIM (AI Inference Manager), che semplifica l’integrazione dell’IA.