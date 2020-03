Nvidia trasforma il GTC in un evento solo online

Coronavirus, questa la ragione per la quale un altro evento annuale atteso da tempo da appassionati e professionisti, la GTC 2020 di Nvidia, è stato spostato dal San Jose Convention Center al web. Nvidia infatti ha comunicato oggi l’annullamento del suo evento californiano, ma l’azienda ha affermato di stare riorganizzando la GTC 2020 per renderla accessibile esclusivamente tramite internet, con una diretta.

Il motivo della cancellazione da parte di Nvidia, stando a quanto riportato sulla pagina, è la crescente preoccupazione circa il coronavirus COVID-19, in quanto assembramenti di questo tipo aumentano significativamente il rischio di contagio. Come sottolineato nel post, per la società la salute di dipendenti, clienti e partner rappresenta una priorità irrinunciabile, e quindi per preservare quest’ultima da ogni pericolo è stata effettuata la scelta di non partecipare (o organizzare) per il momento ad eventi e manifestazioni.

Il colosso di Santa Clara ha anche anticipato che chiunque sia in possesso di un pass per il suo keynote verrà rimborsato, mentre per sopperire ai disagi che ne derivano per partner e professionisti, Nvidia sta organizzando dei “videoincontri” in cui metterà a disposizione i propri ingegneri, ricercatori e solution architect per rispondere alle domande più tecniche circa i prodotti ed i software che verranno presentati durante il keynote.

Di seguito vi riportiamo l’annuncio completo di Nvidia nel quale comunica la cancellazione della GTC 2020:

“Nvidia ha deciso di passare dal GTC 2020 ad un evento online a causa della crescente preoccupazione per il coronavirus.

Questa decisione di spostare l’evento online piuttosto che al San Jose Convention Center riflette la nostra massima priorità: la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei nostri clienti.

Il fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, fornirà comunque un indirizzo per il keynote che sarà disponibile esclusivamente con una livestream. Stiamo lavorando per pianificare l’evento e forniremo ulteriori dettagli non appena saranno disponibili.

Lavoreremo con i relatori della nostra conferenza per iniziare a pubblicare i loro discorsi online a partire dalle prossime settimane. Per ogni aggiornamento visitate il sito https://www.nvidia.com/en-us/gtc/.

Inoltre, per coloro che partecipano al programma per sviluppatori Nvidia, prevediamo di pianificare la disponibilità con i nostri ricercatori, ingegneri e architetti di soluzioni per rispondere a domande tecniche.

Coloro che si sono registrati per un pass GTC riceveranno un rimborso completo. Restate sintonizzati per i dettagli.

Siamo grati a molte persone e partner che hanno lavorato per supportare questo evento e desideriamo ringraziarli per la comprensione in questi tempi insoliti.”.