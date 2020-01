Da NZXT e Seasonic tre nuovi alimentatori per i giocatori: C650, C750 e C850

NZXT ha presentato tre nuovi alimentatori per gli utenti DIY (Do It Yourself) che cercano potenza e affidabilità: C650, C750 e C850. I nuovi alimentatori nascono dalla fruttuosa collaborazione tra NZXT e uno dei maggiori produttori di sistemi di alimentazione, Seasonic, fornendo in questo modo un prodotto che si adatta ad ogni esigenza.

“Abbiamo visto ed ascoltato molte storie horror dalla comunità quando si tratta di alimentatori difettosi che rovinano le configurazioni dei giocatori” ha commentato Johnny Hou, fondatore e CEO di NZXT. “Le persone mettono il cuore e l’anima nelle loro build ed è scoraggiante vedere che ciò accade. Il nostro impegno nella qualità dei prodotti e nel servizio clienti garantisce a builder e giocatori PC la tranquillità che meritano quando si tratta di alimentare il loro PC”.

La serie C infatti è certificata 80+ Gold e garantisce un’efficienza superiore al 90% con un carico del 50%, riducendo le emissioni di calore. I condensatori sono completamente giapponesi e ogni alimentatore è protetto da sovratensione / sottotensione, sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito, garantendo la piena sicurezza di tutti gli altri componenti del PC. Ad assicurare quanto scritto, NZXT si affida ad una garanzia limitata di ben 10 anni.

Altro punto di forza dell’alimentatore è la funzionalità 0 dB, attivabile tramite pulsante dedicato, che garantisce silenziosità in condizioni di carico leggero. La ventola da 135mm con cuscinetto fluidodinamico si attiva nel caso in cui sia necessario raffreddare efficacemente l’alimentatore.

A chiudere il cerchio ci pensa il design modulare, che permette di utilizzare esclusivamente i cavi necessari riducendo gli ingombri inutili; proprio i cavi principali sono protetti da calore e sfilacciamento grazie a una guaina intrecciata.

Come accennato all’inizio, gli alimentatori sono stati sviluppati per fornire la massima versatilità: le due varianti da 650W e 750W (C650 e C750) sono in grado di alimentare GPU fino alla GeForce RTX 2080 Ti nel caso di Nvidia e fino a una Radeon VII per quanto riguarda AMD, il tutto rispettando lo standard ATX. L’ultima e più potente versione da 850W (C850) è invece in grado di gestire anche configurazioni multi-GPU.

I nuovi alimentatori C650, C750 e C850 di NZXT saranno disponibili a partire dal mese di febbraio al prezzo rispettivamente di 109,99 dollari, 119,99 dollari e 129,99 dollari. Qui sotto vi lasciamo una comoda tabella che riassume tutte le specifiche.