Cooler Master X Mighty, l'alimentatore da quasi 3000 watt per usare 4 RTX 4090

Cooler Master si appresta a lanciare la serie di alimentatori X Mighty, con la versione da 2800W capace di gestire fino a quattro schede grafiche GeForce RTX 4090. Questo alimentatore, parte della serie X Mighty Platinum, è progettato per sistemi ad alte prestazioni e offre una potenza fuori dal comune.

Dotato di una ventola Mobius e di un avanzato dissipatore di calore a heatpipes, il modello 2800W supporta due processori XEON o EPYC o quattro schede grafiche RTX 4090. Quest'ultima configurazione richiederebbe 1800W di potenza solo per le schede grafiche.

Naturalmente non sono molti i sistemi di questo tipo, e si tratta esclusivamente di piattaforme professionali. Ma se siete professionisti con questo tipo di esigenza oppure assemblatori, allora la nuova proposta CM potrebbe essere una buonissima notizia.

L'alimentatore è progettato con tecnologia heat pipe e una struttura termica modulare per un raffreddamento efficiente e una lunga durata. Il monitoraggio in tempo reale della temperatura, del carico e della velocità della ventola è reso possibile grazie al software MasterCTRL. Dotato di componenti di alta qualità, come i chip Infineon IC, garantisce prestazioni affidabili e di alto livello.

Il software MasterCTRL consente un controllo dettagliato e il monitoraggio dei parametri dell'alimentatore direttamente dal desktop. Entrambi i modelli includono un ponte rettificatore attivo per un'elevata efficienza e prestazioni.

L'alimentatore è dotato di connettori nativi 12VHWPR e sei connettori PCIe a 6 pin per l'alimentazione delle schede grafiche. Con la possibilità di utilizzare adattatori 3×8-pin a 12VHWPR, il sistema supporta fino a quattro schede RTX 4090. Le specifiche complete e il prezzo saranno annunciati da Cooler Master al CES 2024.