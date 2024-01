Prezzo BOMBA su questo notebook da gaming Acer! (-10%)

Se siete in cerca di un notebook gaming che unisca potenza, prestazioni e design all'avanguardia, l'Acer Predator Helios Neo 16 è ciò che fa per voi. In questo momento, potete acquistarlo su Amazon a soli €1.799, rispetto al prezzo originale di €1.999, beneficiando di uno sconto del 10%. Un'opportunità imperdibile per mettere le mani su uno dei migliori notebook gaming attualmente disponibili sul mercato.

Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16 è stato progettato per soddisfare anche le esigenze più estreme. Con un processore Intel Core i9 di tredicesima generazione, una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, un SSD da 1 TB e 16 GB di RAM DDR5, ogni componente è stato attentamente selezionato per offrire prestazioni paragonabili a un PC desktop di alta gamma.

La qualità visiva è altrettanto impressionante. Lo schermo da 16 pollici WQXGA IPS vi regalerà un'esperienza visiva che vi farà dimenticare di stare davanti a uno schermo portatile. Grazie al refresh rate di 165 Hz, potrete immergervi in scenari di gioco estremamente dettagliati, mentre l'ampia gamma di porte, inclusi Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, vi mantiene connessi ovunque. Per gli amanti del controllo totale, la tastiera RGB retroilluminata è personalizzabile con hotkey per prestazioni ottimali in ogni situazione.

Proposto ad un costo competitivo di €1799,00 invece di €1999,00, questo notebook gaming vi offre l'opportunità di entrare nel mondo della qualità superiore e del design all'avanguardia. Le caratteristiche avanzate, come la retroilluminazione RGB e l'accesso rapido al PredatorSense, vi conquisteranno, rendendo l'Acer Predator Helios Neo 16 un investimento ideale per coloro che cercano l'eccellenza nel gaming portatile.

