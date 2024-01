Palworld: consigli utili per cominciare | Guida

Palworld è uscito in beta da pochi giorni, generando un vero e proprio fenomeno internazionale con milioni di giocatori che lo hanno già acquistato su Steam o che lo hanno scaricato con il Game Pass. Se anche voi siete tra questi e avete appena iniziato la vostra avventura potreste aver notato che il gioco inizialmente è un po' confusionario, giacché il tutorial non è molto chiaro. Per questo motivo abbiamo creato per voi questa guida con alcuni consigli utili per iniziare su Palworld, così da ambientarvi al meglio all'interno del mondo di gioco.

Palworld: consigli utili per cominciare

COSTRUISCI UN FUOCO DA CAMPO O CRAFTA DEI VESTITI PER NON CONGELARE DI FREDDO LA NOTTE

Quando arriva la notte in Palworld, l'oscurità si intensifica e la temperatura scende (un po' come negli ultimi Zelda). Come avrai notato, il tuo personaggio indossa a malapena qualcosa all'inizio, rendendolo vulnerabile al freddo. L'esposizione al freddo può danneggiare la tua salute, quindi sarà necessario costruire qualcosa per mantenere il calore.

Puoi sbloccare la capacità di costruire o creare più oggetti dalla scheda Tecnologia man mano che progredisce il tuo livello. Per sopravvivere al freddo, dovrai costruire un Fuoco da campo per rimanere al caldo e cucinare cibo (richiede 10 legni e sblocco al Livello 2) dalla sezione Cibo nel menu Costruisci e starci vicino fino al mattino.

In alternativa, crea vestiti e una torcia per rimanere al caldo ed esplorare di notte: La creazione di vestiti di stoffa richiede 2 Stoffa e si sblocca al Livello 4, mentre la Torcia a mano richiede 2 Legno, 2 Pietra e si sblocca al Livello 1. Puoi ottenere stoffa sconfiggendo i Lamballs selvatici (i Pal a forma di pecora sferica).

CATTURA TANTE SPECIE DI OGNI PAL

La tua fonte inesauribile di esperienza continuerà a crescere a ogni Pal catturato, almeno finché non raggiungerai la quota di 10 individui della stessa specie. Per esempio, la cattura dei primi 10 Foxparks garantirà un notevole aumento di esperienza, ma oltre questa soglia iniziale, la ricompensa diminuirà.

Anche senza il bonus esperienza, ogni Pal catturato presenta tratti unici, rendendoli preziosi per scopi diversi. Un Foxparks acquisito potrebbe potenziare il tuo attacco in battaglia, mentre un altro potrebbe avere abilità più utili per la gestione della tua base.

Se temi di riempire il tuo deposito della base con 10 Compagni della stessa specie, rilassati, poiché potrai successivamente "macellarli" per fare spazio a nuove acquisizioni.

NON STRESSARTI TROPPO PER LA POSIZIONE DELLA TUA BASE

Se le risorse come legno e pietra ti preoccupano, rilassati, poiché avrai la possibilità di costruire cave di pietra e zone di abbattimento nella tua base, garantendoti una quantità virtuale illimitata di risorse iniziali. Inoltre, la tua base non è una decisione irreversibile, puoi spostarla a tuo piacimento e crearne altre avanzando con i livelli.

GLI AVANTAGGI DI TIPO SONO UN ELEMENTO IMPORTANTE ANCHE IN PALWORLD

Come in altri RPG (Pokémon cof cof), dovrai sfruttare gli avvantaggi di tipo per infliggere danni significativi. Presta attenzione alle mosse conosciute dai tuoi Pal e ai tipi dei tuoi avversari. Qui sotto vi riportiamo una lista dei tipi di Pal per una comprensione approfondita delle forze e debolezze degli elementi:

Pal acqua:

Forti contro: Fuoco

Deboli contro: Elettro

Pal fuoco:

Forti contro: Ghiaccio, Erba

Deboli contro: Acqua

Pal erba:

Forti contro: Roccia

Deboli contro: Fuoco

Pal roccia:

Forti contro: Elettro

Deboli contro: Erba

Pal elettro:

Forti contro: Acqua

Deboli contro: Roccia

Pal ghiaccio:

Forti contro: Drago

Deboli contro: Fuoco

Pal drago:

Forti contro: Buio

Deboli contro: Ghiaccio

Pal Buio:

Forti contro: Normale

Deboli contro: Drago

Pal normali:

Forti contro: Niente

Deboli contro: Buio

ABBATTERE NEMICI SOPRA IL TUO LIVELLO È POSSIBILE, MA RICHIEDE PIANIFICAZIONE

Puoi abbattere e catturare Pal anche 10 livelli superiori, ma solo con una pianificazione adeguata. Se incontri due Pal di alto livello vicini, rifletti prima di attirarli, poiché affrontare due avversari potrebbe essere più difficile che uno. Sfrutta gli avvantaggi di tipo, attira i nemici e gestisci gli attacchi tra il tuo Pal e te stesso. Pianifica attentamente, specialmente per le battaglie contro boss come Zoe e Grizzbolt.

PRESTA ATTENZIONE A COME SFRUTTARE I PAL NELLA BASE

Le diverse specie di Pal vantano abilità specializzate. Ad esempio, un Pal di tipo acqua potrebbe essere utile per irrigare i campi, ma anche un esperto nel trasporto di merci o nell'abbattimento di alberi. Assicurati di avere una varietà di abilità nella tua base per mantenere la produzione durante le tue esplorazioni, controllando le icone nelle schermate delle informazioni dei tuoi Pal.

RIPOSIZIONA I TUOI COMPAGNI SIA DURANTE L'ESPLORAZIONE CHE NELLA TUA BASE

Più che un consiglio, è una correzione di bug, ma i Pal possono bloccarsi senza motivo. Se noti comportamenti strani, o se noti che non riesce a muoversi da un punto preciso, ritira e riposiziona il tuo Pal, sia dalla sfera che dal bos della base. Questo risolverà eventuali blocchi o anomalie.

I PAL VARIANO TRA GIORNO E NOTTE

Anche se potrebbe essere allettante dormire durante la notte, passa qualche notte a esplorare, poiché Pal diversi appariranno in queste ore. Posiziona torce per catturare queste creature elusive nel buio e assicurati di indossare dei vestiti per non congelare dal freddo.

RACCOGLI TUTTO CIÒ CHE BRILLA O SCINTILLA

Se noti un bagliore verde o una scintilla a terra, raccoglila. Le figure luminose su piedistalli aumenteranno il tasso di cattura dei Pal, mentre gli oggetti scintillanti possono essere utili, come frutti speciali per insegnare mosse ai tuoi Pal (simili alle MT di Pokémon).

CERCA UOVA DURANTE L'ESPLORAZIONE

Mentre esplori, potresti trovare diverse tipologie di uova. Raccoglile e mettile in un incubatore per far schiudere nuovi Pal rari, aumentando la varietà nella collezione e ottenendo specie altrimenti introvabili, soprattutto a livello basso.

LEGGI LA GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA

Il tutorial te lo consiglia, ma se l'hai solo sfogliato per completare il compito, dai un'occhiata più approfondita. La guida alla sopravvivenza, infatti, contiene informazioni che potrebbero non emergere subito ma si rivelano utili in seguito, come il fatto che colpire un NPC amichevole ti renderà ricercato, con la polizia alle calcagna. Non aspettare di sperimentarlo, leggi la guida!