Prezzo BOMBA su questa tastiera gaming HyperX! (-41%)

La HyperX Alloy Origins Core è una tastiera gaming meccanica RGB TKL, cioè senza tastierino numerico, ideale per i PC gamer incallati che esigono prestazioni di alto livello. Con switch HyperX Red e telaio in alluminio di livello aeronautico, questa tastiera vi garantirà la massima reattività e precisione. Oggi la potete trovare in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 41% che fa crollare il prezzo ad appena 79,99€!

Tastiera gaming HyperX Alloy Origins Core, chi dovrebbe acquistarla?

Per i PC gamer che cercano prestazioni elevate senza compromessi, la HyperX Alloy Origins Core è un vero e proprio gioiello. Questa tastiera TKL si distingue per la sua robustezza, con uno chassis realizzato in alluminio a livello aeronautico, e per i suoi switch meccanici HyperX Red, che garantiscono reattività e precisione. I giocatori che necessitano di un'illuminazione personalizzabile resteranno affascinati dalle possibilità offerte dall'illuminazione RGB con effetti dinamici, regolabile tramite il software HyperX NGENUITY. Inoltre, il design ultra-compatto e il cavo USB Type-C scollegabile la rendono la compagna di viaggio ideale per tornei e LAN party.

HyperX Alloy Origins Core risponde alle esigenze di spazio e comfort. Il suo design compatto TKL lascia ampio spazio per i movimenti del mouse, cruciale per chi ha scrivanie meno spaziose o desidera maggiore libertà di movimento durante le sessioni di gioco. Gli switch hanno una durata garantita di 80 milioni di pressioni, rendendola un'opzione durevole per ogni gamer.

Questa tastiera è la scelta ideale per chi cerca prestazioni eccellenti e un'estetica accattivante. Con un prezzo di soli 79,99€, l'HyperX Alloy Origins Core vi garantirà ore di gioco confortevoli e fluide. La combinazione tra la sua costruzione premium, la capacità di personalizzazione e il prezzo vantaggioso, rendono questa un'offerta imperdibile per gli appassionati di gaming.

