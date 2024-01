Apple Watch 9 GPS al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-70€)

Quando si parla di smartwatch, ben pochi modelli riescono a competere con il nuovo Apple Watch Series 9, dotato di funzioni di monitoraggio avanzate per la salute e la sicurezza, tantissime app integrate e display retina always-on. Ebbene, se state pensando di acquistarlo ma desiderate risparmiare vi segnaliamo che su Amazon la versione GPS + Cellulalar con cassa da 41mm è in sconto al prezzo più basso di sempre: potrà essere vostro a soli 509,00€ invece di 579,00€, per un risparmio del 12%!

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple Watch Series 9 portano notevoli innovazioni sia dal punto di vista funzionale che tecnico rispetto ai loro predecessori, mantenendo al contempo un design estetico essenzialmente invariato, giacché era già perfetto. Questo li rende attraenti sia per gli utenti fedeli di Apple, che aggiornano il loro smartwatch annualmente insieme all'iPhone, sia per coloro che cercano un modello di alta qualità: come vi abbiamo accennato in apertura, in quanto a design e funzionalità pochi modelli sono in grado di competervi, e non sono disponibili a prezzi più convenienti rispetto a quelli offerti da Apple.

Un elemento chiave che potrebbe spingere all'acquisto dell'Apple Watch Series 9 è il nuovo Chip S9, il quale garantisce notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Questa rappresenta la prima significativa evoluzione nel settore dal 2020, con promesse che includono un'autonomia fino a 18 ore, una GPU il 30% più potente rispetto al modello precedente e sostanziali miglioramenti nell'integrazione con Siri. Tra le nuove caratteristiche interessanti troviamo, inoltre, la nuova gesture del doppio tocco e uno schermo con luminosità migliorata.

Dotato di cassa in alluminio e cinturino Sport Loop, l'Apple Watch Series 9 offre un display Retina always-on per una lettura ottimale in ogni condizione. Il dispositivo è super reattivo, e le sue funzioni avanzate per la salute, tra cui monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e ECG, si dimostrano strumenti vitali per la cura personale, ma è anche perfetto per gli allenamenti grazie alle tantissime funzionalità dedicate. Insomma, la sua versatilità lo trasforma in ben più di un semplice orologio: è un centro di benessere, comunicazione e sicurezza. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto a questo prezzo!

