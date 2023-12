Oltre 1000 FPS in gaming con RTX 4090 e azoto liquido, impressionante!

L'esperto di overclocking, Der8auer, è riuscito a raggiungere l'incredibile traguardo di 1000 frame al secondo in Counter-Strike 2. L'esperto di overclocking ha condiviso la sua avventura nel tentativo di ottenere prestazioni di gioco fuori parametro con uno dei migliori processori e una delle GPU più potenti disponibili sul mercato.

L'hardware utilizzato era composto principalmente da un l'Intel Core i9-14900K, una ROG Maximus Z790 Apex Encore motherboard e una Nvidia GeForce RTX 4090 (qua la nostra guida delle migliori schede grafiche).

Il test iniziale con un sistema di raffreddamento a liquido AIO e e-cores disabilitati ha permesso a Der8auer di raggiungere 6 GHz e ottenere circa 800 fps in Counter-Strike 2. Tuttavia, non soddisfatto di questo risultato, ha iniziato il processo di overclocking con azoto liquido. Con temperature estreme di -150 gradi Celsius, il processore è stato portato a una frequenza stabile di 7.4 GHz, aumentando significativamente le prestazioni di gioco a 1080p con impostazioni realistiche per i giocatori professionisti di eSports.

Der8auer, determinato a raggiungere l'ambizioso obiettivo di 1000 fps, ha persino utilizzato un chip migliorato fornito dal laboratorio OC di Asus. Grazie a svariate ottimizzazioni e raffinamenti alle temporizzazioni della memoria, è riuscito a superare la soglia magica di 1000 fps, stabilizzando il sistema a una frequenza di 7.5 GHz.

Il processo di overclocking, eseguito in collaborazione con altri esperti come Safedisk, Elmor, Shamino e Massman nei laboratori OC di Asus a Taiwan, ha portato alla scoperta di potenziali overclock estremi. Un esperimento con azoto liquido a -250 gradi Celsius ha persino consentito di superare i 9 GHz su un singolo P-core, aprendo la strada a possibilità di overclock superiori a 10 GHz in futuro.

Magari 1000 fps sonno un'esagerazione, ma chissà che questo esperimento non abbia aperto le porte a possibili ottimizzazione hardware per il futuro.