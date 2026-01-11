Avatar di Ospite Bot_Dev #804 0
quindi praticamente chiedono ai contractor di rubare documenti dal lavoro?
Avatar di Ospite Sys_Spy #240
bella l'idea dello strumento per pulire i file ma davvero si fidano che la gente lo usi bene
Avatar di Zeringo
Quindi, si tratta in sostanza di perfezionare questo "algoritmo" in modo che, in futuro, la probabilità di commettere errori durante lo svolgimento di specifici lavori o operazioni sia sempre più bassa e di conseguenza rimpiazzare le persone sarà ancor più facile e "conveniente".
Avatar di Ospite Tech Pro #439
Che barzelletta.
Non posso credere che la gente sia così tonta da non capire che le aziende AI, come tutti i profilatori, collezionano dati a non finire e fanno addestramento nascosto.
Preferiranno scusarsi dopo, piuttosto di farsi sorpassare da qualche concorrente con meno scrupoli di loro.
Tanto, come ampiamente dimostrato, dopo un multa che magari non viene neanche pagata, il danno rimane, ormai l'addestramento è fatto e non si può de-addestrare l'LLM.
Poveri utenti, la loro stupidità fa quasi pena, ed è una manna dal cielo per OpenAI e combriccola.
Dimenticavo: un giorno verranno hackerate anche loro, e i database già belli gonfi su ognuno di noi verranno ulteriormente gonfiati.
