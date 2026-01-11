Che barzelletta.

Non posso credere che la gente sia così tonta da non capire che le aziende AI, come tutti i profilatori, collezionano dati a non finire e fanno addestramento nascosto.

Preferiranno scusarsi dopo, piuttosto di farsi sorpassare da qualche concorrente con meno scrupoli di loro.

Tanto, come ampiamente dimostrato, dopo un multa che magari non viene neanche pagata, il danno rimane, ormai l'addestramento è fatto e non si può de-addestrare l'LLM.

Poveri utenti, la loro stupidità fa quasi pena, ed è una manna dal cielo per OpenAI e combriccola.

Dimenticavo: un giorno verranno hackerate anche loro, e i database già belli gonfi su ognuno di noi verranno ulteriormente gonfiati.

Mostra altro Mostra meno