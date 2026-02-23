Il mondo della sicurezza digitale compie un passo decisivo! NordVPN esce dal web e arriva anche nei negozi fisici. È una vera e propria rivoluzione offline per il settore della privacy online, che segna un cambiamento importante nelle modalità di acquisto di uno dei servizi più noti per la protezione dei dati personali. Da oggi non siete più costretti a sottoscrivere un abbonamento esclusivamente online: potete scegliere e acquistare la vostra protezione direttamente durante una normale visita in negozio.

Vedi offerta su NordVPN

NordVPN ora anche in negozio!

La novità riguarda alcune tra le principali catene di elettronica presenti sul territorio italiano, come Unieuro, Expert e Trony. In questi punti vendita trovate un’offerta che ricalca quella disponibile sul sito ufficiale, con la possibilità di selezionare la versione Base, la versione Standard oppure la versione Plus. La gamma è quindi ampia e pensata per adattarsi alle diverse esigenze di protezione, che si tratti di una navigazione più sicura su Wi-Fi pubblici o di una tutela più completa dei vostri dati sensibili.

Per voi questo significa maggiore libertà di scelta e un’esperienza d’acquisto più immediata. Potete confrontare le soluzioni disponibili direttamente in store, chiedere informazioni al personale e valutare con calma quale piano si adatta meglio alle vostre abitudini digitali. L’invito è chiaro: approfittate della prossima visita in negozio per scoprire tutte le opzioni disponibili e verificare le eventuali promozioni attive.

Proprio le offerte rappresentano uno degli aspetti più interessanti di questa novità. I punti vendita fisici, infatti, propongono spesso promozioni esclusive che possono rendere l’attivazione della vostra protezione ancora più conveniente. Monitorare con attenzione le campagne in corso presso queste catene può permettervi di ottenere condizioni particolarmente vantaggiose, trasformando un semplice acquisto in un vero affare per la vostra sicurezza online.

Nel frattempo, anche l’offerta sul web resta estremamente competitiva: attualmente si può arrivare fino al 76% di sconto sul piano di 24 mesi. Non è nemmeno necessario puntare sulla versione Ultimate, perché in questo momento lo sconto più elevato è riservato alla versione Plus, quella intermedia, che rappresenta spesso il miglior equilibrio tra funzionalità e prezzo. Che scegliate l’acquisto online o in negozio, oggi avete davanti a voi un’occasione concreta per rafforzare la vostra privacy digitale in modo semplice e conveniente.

Vedi offerta su NordVPN