Ora il vostro Raspberry Pi può anche tracciare i satelliti con un modulo GPS

Se avete lavorato con Raspberry Pi, o semplicemente con la microelettronica in generale, abbastanza a lungo, inevitabilmente vi sarete ritrovati con una scatola di pezzi di ricambio e vari sensori. Il maker Andrew Healey ha deciso di mettere a frutto le sue conoscenze in questo progetto di rilevamento satellitare.

Credit: Andrew Healey

L’ispirazione è iniziata dopo aver ricevuto in regalo un modulo ricevitore GPS. Il risultato finale è una dashboard personalizzata che trasmette dati in tempo reale ad un interfaccia a tema Windows 98. Healey ha creato questa piattaforma pensando alla modularità, in modo che i componenti possano essere facilmente aggiunti o rimossi nel corso del tempo.

La dashboard attualmente si basa su tre accessori principali: un modulo ricevitore GPS GT-U7, un sensore di temperatura/umidità AM2302 e una stampante per ricevute POS58. Solitamente i progetti per Raspberry Pi puntano ad offrire un’interfaccia elegante e questo utilizza CSS per assomigliare al tema predefinito di Windows 98.

Durante il primo test di 24 ore, il modulo GPS è riuscito a rilevare 31 singoli satelliti. Secondo Healey, di solito sono visibili da 8 a 10 satelliti in un dato momento. I dati del satellite vengono pubblicati in una finestra dedicata sulla dashboard. C’è anche una sezione usata solo per visualizzare le informazioni di temperatura e umidità registrate dal modulo AM2302.

Credit: Andrew Healey

La stampante ha una funzione straordinariamente unica: Healey la usa per scrivere i messaggi provenienti da un suo amico che possiede anch’esso una stampante per ricevute e può ricevere risposte. Questo progetto è totalmente open source e realizzabile da chiunque possieda i giusti componenti. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito web di Healey.