Ora puoi farti a casa una replica del PC di Severance (funzionante!)

Il Raspberry Pi 5 ha trovato una nuova casa ispirata alla serie TV Severance, una delle più guardate in questo momento. Matthew Lim, un appassionato maker, ha creato e condiviso online i file per stampare in 3D una replica in miniatura dei computer visti nella popolare serie televisiva, adattata per ospitare la famosa scheda a singolo processore.

Il progetto combina, quindi, la passione per l'elettronica fai-da-te con quella per il design ispirato alla cultura pop. La custodia, oltre a proteggere la Raspberry Pi, la trasforma in un oggetto di culto per i fan di Severance, replicando fedelmente l'estetica dei computer utilizzati dai personaggi della serie.

La custodia stampata in 3D non è solo un involucro protettivo, ma un vero e proprio progetto DIY che include uno schermo e una batteria. Questo permette di creare un dispositivo funzionante e autonomo, capace di eseguire vari sistemi operativi e applicazioni.

Gli utenti possono personalizzare il dispositivo secondo le proprie esigenze. Matthew Lim suggerisce di visitare un sito web fan-made della Lumon Industries dove potrete sentirvi veramente parte del team di Macrodata Refinement per ricreare l'atmosfera della serie, ma le possibilità sono infinite: da un mini lettore multimediale a una workstation portatile.

I file STL e la lista dei materiali necessari sono disponibili sulla pagina Patreon di Matthew Lim al costo di 8 dollari, rendendo il progetto accessibile a chiunque possieda una stampante 3D e le competenze base per assemblare componenti elettronici.

Questa iniziativa si inserisce in un trend più ampio di personalizzazione creativa del Raspberry Pi, che vede gli appassionati realizzare custodie sempre più originali e funzionali. Il progetto di Matthew Lim dimostra, quindi, come la community dei maker continui a spingere i confini della creatività, unendo tecnologia, design e cultura popolare in modi sempre nuovi e sorprendenti.

- Crediti immagine di copertina: Matthew Lim (https://www.patreon.com/matthewlim_diy/shop/severance-mdr-computer-1163457)