Outlook si pianta quando copiate del testo? Ecco come risolvere

Microsoft sta investigando un problema che sta causando il blocco di Outlook Classic quando si copia del testo. Questo problema, recentemente rilevato, si manifesta nelle versioni di Outlook dalla versione 2409 (Build 18025.20096) o successiva, specialmente quando si utilizzano lingue con un IME (Input Method Editor).

La problematica si manifesta quando si seleziona e si copia del testo utilizzando la scorciatoia Ctrl+C in un'email di Outlook Classic, il che può portare a un appesantimento o blocco del programma. In attesa di una soluzione definitiva, Microsoft ha proposto alcuni rimedi temporanei per contenere il disagio degli utenti. È possibile, ad esempio, ritornare alla versione precedente dell'Input Method Editor seguendo delle istruzioni dettagliate presenti sulla pagina di supporto di Microsoft.

La soluzione temporanea risolve il problema in attesa di un aggiornamento

Tra le misure temporanee suggerite c'è inoltre la possibilità di riportare Outlook alla build precedente, che non risulta affetta da questo problema. Gli utenti possono eseguire questa operazione tramite il Command Prompt di Windows, eseguendo alcuni comandi specifici che permettono di effettuare questo rollback alla versione software antecedente:

cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun

officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17928.20156

Questi interventi sono vitali non solo per garantire la continuità del lavoro di molti professionisti che dipendono dalle funzionalità di Outlook per la loro corrispondenza quotidiana, ma anche per mantenere la fiducia nel prodotto Microsoft, in un momento in cui la digitalizzazione degli ambienti di lavoro rende critica la necessità di applicazioni affidabili e performanti.